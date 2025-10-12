Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, partid participant în îl corectează pe Ilie Bolojan care susține că măsurile pe care le ia reprezintă .

Sorin Grindeanu îl corectează pe Bolojan

Președintele interimar al PSD îi atrage atenția premierului că atunci când atunci când faci concedieri colective nu înseamnă că faci reforme. Sorin Grindeanu consideră că ceea ce Ilie Bolojan numește reformă în administrația publică locală este doar o concediere în masă.

„L-am aprobat pe Kelemen Hunor când a spus că nu e reformă. N-am spus că nu e . Dacă tot vorbim, să spunem de o temă care e la zi acum, aşa-numită reforma în administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Este o concediere în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă. Înseamnă că, pur şi simplu, concediezi oameni”, a explicat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD, arată că există primării cu un număr excesiv de angajați. Aceste primării trebuie să-și reducă numărul de angajați. Pe de altă pare, a spus Grindeanu, trebuie ca serviciile publice pentru cetățeni să nu aibă de suferit. El a precizat că abia când se ajunge la eficientizarea activității unităților administrativ-teritoriale se poate vorbi despre o reformă reală.

„Există în acest moment în România unităţi administrativ-teritoriale, primării, care au un personal, număr excesiv de angajaţi. Excesiv. Şi care trebuie să-şi reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în acelaşi timp este să nu se scadă serviciile publice, modul în care interacţionezi cu cetăţenii, în care le rezolvi lucrurile. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri”, a mai spus Grindeanu la Antena3.

Politicianul PSD, despre Ordonanța 52

În acest context, Sorin Grindeanu a vorbit și despre controversata Ordonanță 52, spunând că este un exemplu perfect de măsuri prostești, care blochează activitatea instituțiilor publice.

„Aţi dat mai devreme un exemplu cu Ordonanţa 52. E exemplu perfect în care vii şi faci prosteşte, ca nişte idioţi, vii şi reduci toate acele lucruri şi de fapt tu blochezi tot. După care să vii tu care ai promovat şi să ceri excepţii pentru tine”, a spus Grindeanu.

Politicianul social-democtrat a precizat că pachetul 3 de măsuri de austeritate trebuie să fie ultimul pe care își va mai asuma răspunderea Guvernul. Potrivit spuselor sale, procedura de asumare este o măsură excepțională, iar Ilie Bolojan nu trebuie să abuzeze de ea. Toate proiectele vor trebui discutate și adoptate în parlament.

„Pachetul acesta 3 trebuie să fie ultimul (cu procedura de asumare – n.r.), ca să fiu foarte clar, fiindcă e o cale excepţională de a promova legi această procedură de asumare. De aia avem Parlament, să le treci prin Parlament, nu să vii cu asumări. Şi am spus iarăşi de mai multe ori acest lucru”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu cere măsuri de relansare economică

Președintele interimar al a declarat că este nevoie ca Guvernul să vină cu măsuri de relansare și stimulare economică. Altfel, a avertizat Sorin Grindeanu, actuala criză bugetară se va transforma într-o criză economică.

„Deci acest Pachet 3, revenind, trebuie să fie ultimul, dar este obligatoriu să conţină şi acea parte de măsuri de relansare şi de stimulare economică, altfel riscăm în acest moment ca o criză bugetară s-o transformăm într-o criză economică. Şi asta cred că trebuie să evităm”, a spus liderul social-democrat.