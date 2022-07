Sorin Grindeanu: România a început dragarea Dunării pe sectorul bulgar pentru a nu mai exista blocaje, chiar dacă e treaba bulgarilor / Stăm după Bulgaria să depunem proiectul Fast Danube (VIDEO)

România a început lucrările de dragare pe șenalul navigabil al Dunării pe care îl gestionează Bulgaria pentru a nu mai exista blocaje, chiar dacă este treaba părții bulgare să facă acest lucru, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vineri, în Portul Constanța.

Ce a spus Sorin Grindeanu despre dragarea Dunării și proiectul Fast Danube

Într-o conferință de presă, oficialul a precizat că principalul proiect din fonduri europene pe zona navală este Fast Danube, care „rezolvă navigabilitatea Dunării pe întreg parcursul anului pe o perioadă mult mai lungă”.

„Pe zona navală, în acest moment, cel mai important este Fast Danube. Acest proiect, care e pe CEF și care trebuie să fie făcut împreună cu bulgarii, și care trebuie depus undeva în toamna acestui an, octombrie-noiembrie, sper să nu greșesc, e în stadiul următor – noi am terminat studiul de fezabilitate, colegii de la sud de Dunăre, nu. Stăm, sper – și am avut diverse și nenumărate discuții cu ministrul bulgar al transporturilor – să termine studiul de fezabilitate astfel încât să putem să depunem acest proiect. De ce e cel mai important? Pentru că, dincolo de operațiunile anuale de dragare a Dunării, care se întâmplă și acum, și aici pot să vă mai spun ceva, acest proiect, Fast Danube, rezolvă navigabilitatea Dunării pe întreg parcursul anului pe o perioadă mult mai lungă”, spune ministrul Transporturilor.

Cu această ocazie, Sorin Grindeanu a precizat că România a început lucrările de dragare pe sectorul bulgar.

„Sigur că acum am avut – și dumneavoastră ați dat în presă – blocaje undeva în sudul țării, pe anumite tronsoane, pe șenalul navigabil gestionat de colegii din Bulgaria. Vă mai spun ceva, au fost de acord să facem noi dragarea, chiar dacă e treaba lor, și o să o facem noi, nu e pentru prima dată când România face dragarea pe sectorul bulgar, astfel încât totuși acele blocaje pe care le-ați văzut că se întâmplă în sudul țării să nu mai existe. Au și început aceste lucrări”, a adăugat el.