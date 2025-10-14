Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD

Ultimul sondaj care plasează PSD sub 20% pare să îl fi convins pe Sorin Grindeanu să schimbe ideologia partidului, mutându-se spre AUR pe scena politică.
Sorin Grindeanu încearcă prin această schimbare a doctrinei partidului să aducă înapoi votanții care s-au dus spre partidul lui George Simion. O mutare prin care Grindeanu vrea să își fidelizeze și oamenii din teritoriu, acolo de unde multe voci s-au ridicat împotriva lui. Însă, există o problemă la nivel internațional. PSD face parte din Partidului Socialiștilor Europeni, care promovează tocmai politici progresiste în ce privește diversitatea culturală, religioasă sau sexuală. Adică, fix la ce vrea acum să renunțe Sorin Grindeanu.
Statutul PSD va fi schimbat pe 7 noiembrie atunci când partidul își alege și noua conducere. Iar Grindeanu, singur candidat pentru șefia PSD, și-a ales și echipa cu care vrea să preia partidul. Un nume surpriză este Claudiu Manda ca secretar general, în locul lui Paul Stănescu. Pe listă apar și Victor Negrescu, Bogdan Ivan sau Ionuț Pucheanu, printre cei cinci prim-vicepreședinți. De asemenea, PSD va alege opt vicepreședinți pe regiuni și alți opt pe domenii de activitate.