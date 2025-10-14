B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD

Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD

Adrian A
14 oct. 2025, 12:22
Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD
Sursa: Facebook/Sorin Grindeanu

Ultimul sondaj care plasează PSD sub 20% pare să îl fi convins pe Sorin Grindeanu să schimbe ideologia partidului, mutându-se spre AUR pe scena politică.

Grindeanu trece PSD de la progresism la tradiționalism

„În cadrul reuniunii Consiliului Politic Național PSD, am propus o modificare esențială a Statutului, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară. Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea din anii 2.000 nu mai are legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat. PSD promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale românilor.” a anunțat Sorin Grindeanu.

De ce vrea Grindeanu să schimbe ideologia PSD

Sorin Grindeanu încearcă prin această schimbare a doctrinei partidului să aducă înapoi votanții care s-au dus spre partidul lui George Simion. O mutare prin care Grindeanu vrea să își fidelizeze și oamenii din teritoriu, acolo de unde multe voci s-au ridicat împotriva lui. Însă, există o problemă la nivel internațional. PSD face parte din Partidului Socialiștilor Europeni, care promovează tocmai politici progresiste în ce privește diversitatea culturală, religioasă sau sexuală. Adică, fix la ce vrea acum să renunțe Sorin Grindeanu.

Congresul PSD are loc pe 7 noiembrie

Statutul PSD va fi schimbat pe 7 noiembrie atunci când partidul își alege și noua conducere. Iar Grindeanu, singur candidat pentru șefia PSD, și-a ales și echipa cu care vrea să preia partidul. Un nume surpriză este Claudiu Manda ca secretar general, în locul lui Paul Stănescu. Pe listă apar și Victor Negrescu, Bogdan Ivan sau Ionuț Pucheanu, printre cei cinci prim-vicepreședinți. De asemenea, PSD va alege opt vicepreședinți pe regiuni și alți opt pe domenii de activitate.

Tags:
Citește și...
Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
Politică
Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara”
Politică
George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara”
Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
Politică
Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
Proiect de lege pentru personalul silvic. Înregistrările video devin obligatorii în activitatea de pază a pădurilor
Politică
Proiect de lege pentru personalul silvic. Înregistrările video devin obligatorii în activitatea de pază a pădurilor
Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
Politică
Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)
Politică
Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)
Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)
Politică
Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)
Cine ar câștiga alegerile, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin. Pe ce locuri se află acum AUR, PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj INSCOP
Politică
Cine ar câștiga alegerile, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin. Pe ce locuri se află acum AUR, PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj INSCOP
Titus Corlățean, senator PSD: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus”
Politică
Titus Corlățean, senator PSD: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus”
Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare”
Politică
Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare”
Ultima oră
14:23 - Diferențele uriașe dintre prețurile alimentelor i-au uimit pe români! Ce poți cumpăra cu 116 euro în Germania (VIDEO)
14:21 - Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
14:16 - Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
13:54 - Sute de blocuri din Capitală fără apă caldă și căldură
13:41 - La un pas de tragedie, după o glumă nereușită! Cum a ajuns un bărbat pe patul de spital
13:37 - Chef Ștefan Popescu a spus secretul! Așa faci cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă (VIDEO)
13:30 - TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro
13:14 - Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
12:56 - Ce face Alina Pușcău de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă: „Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”
12:56 - Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox