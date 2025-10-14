Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD

Ultimul pare să îl fi convins pe Sorin Grindeanu să schimbe ideologia partidului, mutându-se spre AUR pe scena politică.

Grindeanu trece PSD de la progresism la tradiționalism

„În cadrul reuniunii Consiliului Politic Național PSD, am propus o modificare esențială a Statutului, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară. Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea din anii 2.000 nu mai are legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat. PSD promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale românilor.” a anunțat .

De ce vrea Grindeanu să schimbe ideologia PSD

Sorin Grindeanu încearcă prin această schimbare a doctrinei partidului să aducă înapoi votanții care s-au dus spre partidul lui George Simion. O mutare prin care Grindeanu vrea să își fidelizeze și oamenii din teritoriu, acolo de unde multe voci s-au ridicat împotriva lui. Însă, există o problemă la nivel internațional. PSD face parte din Partidului Socialiștilor Europeni, care promovează tocmai politici progresiste în ce privește diversitatea culturală, religioasă sau sexuală. Adică, fix la ce vrea acum să renunțe Sorin Grindeanu.

Congresul PSD are loc pe 7 noiembrie

Statutul PSD va fi schimbat pe 7 noiembrie atunci când partidul își alege și noua conducere. Iar Grindeanu, singur candidat pentru șefia PSD, și-a ales și echipa cu care vrea să preia partidul. Un nume surpriză este Claudiu Manda ca secretar general, în locul lui Paul Stănescu. Pe listă apar și Victor Negrescu, Bogdan Ivan sau Ionuț Pucheanu, printre cei cinci prim-vicepreședinți. De asemenea, PSD va alege opt vicepreședinți pe regiuni și alți opt pe domenii de activitate.