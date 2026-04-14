Schimbarea politică de la Budapesta, după victoria lui Péter Magyar, nu rămâne fără ecou în România. Discursul liderului Péter Magyar a generat reacții rapide pe scena politică de la București, iar europarlamentara Diana Șoșoacă a intervenit public cu un mesaj amplu.

Declarațiile venite din Ungaria, care au vizat inclusiv relațiile regionale și comunitățile maghiare din afara granițelor, au fost interpretate critic de lidera S.O.S. România.

Diana Șoșoacă, după victoria lui Péter Magyar. Ce spune despre „ideile expansioniste”

Diana Șoșoacă a adus în discuție tema istorică a regiunii Partium și a lansat acuzații directe privind anumite discursuri politice din Ungaria.

În același context, europarlamentara a susținut că unele mesaje venite din spațiul politic maghiar ar reflecta „aceleași idei expansioniste ca și Orbán", făcând trimitere la fostul premier Viktor Orbán.

Totodată, Șoșoacă a vorbit despre posibile narațiuni istorice legate de vestul României și a sugerat că astfel de teme ar continua să fie promovate indiferent de schimbările politice de la Budapesta.

Ce avertisment a lansat Șoșoacă după victoria lui Péter Magyar

„Partium era constituit inițial din comitatele Maramureș, Solnocul Interior, Crasna, Bihor, Țara Chioarului, Banatul de Severin și Zarandul de est. Aceste teritorii erau conduse de Principatul Transilvaniei, dar nu aparțineau oficial acestuia. Astăzi, denumirea de Partium se referă la teritorii din actualele județe Arad, Bihor, Caraș-Severin, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Timiș din România; din județul Hajdu-Bihar din Ungaria; și din regiunea Transcarpatia din Ucraina.Prin prăbușirea și dizolvarea Imperiului Austro-Ungar la sfârșitul Primului Război Mondial, regiunea Partium a fost împărțită între Regatul României, Cehoslovacia și Ungaria, împărțire oficializată prin Tratatul de la Trianon din 1920.

Iar ei nu recunosc Trianonul. CHIAR NU MA INTERESEAZĂ CINE CONDUCE UNGARIA. MĂ INTERESEAZĂ EXCLUSIV ROMÂNIA! ȘI DUPĂ CUM VEDEȚI ARE ACELEAȘI IDEI EXPANSIONISTE CA ȘI ORBAN! PS Cand vorbeam mereu de dorințele lor asupra Ardealului, îi întrebam: ” cum veți ieși din enclava din mijlocul României?” Răspunsul vi l-am dat mereu :vor sa ia și Maramureș, Crișana și Banatul – adica revendică un așa-zis Partium. Și așa îmi și răspundeau. Și va asigur că nu se lasă! Atenție cum face diferența între maghiarii din Transilvania și maghiarii din România! Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane!”, a scris Șoșoacă pe .

Ce a declarat Péter Magyar după victoria categorică pe care a obținut-o

La rândul său, a vorbit despre direcția pe care vrea să o imprime noii guvernări, insistând asupra apropierii de cetățeni și asupra rolului politicii ca serviciu public.

„Îmi doresc să slujesc națiunea maghiară în fiecare zi a săptămânii și în toate cele 365 de zile ale anului. Pentru noi, politica înseamnă, înainte de toate, serviciu public. Vrem să readucem politica acolo unde îi este locul, în mijlocul oamenilor. Pentru că politica trebuie să fie despre oameni”, a spus Péter Magyar.

Acesta a explicat și cum a fost posibilă mobilizarea electorală a partidului său, în lipsa unor resurse instituționale majore.

„Sunt convins că va apărea și această întrebare, dar permiteți-mi să răspund dinainte: care este secretul TISZA? Am fost întrebat de nenumărate ori, inclusiv ieri. Cum este posibil ca, fără finanțare de la stat sau din alte surse instituționale, bazându-ne exclusiv pe voluntari, pe sprijinul cetățenilor și pe donații modeste – de 500 până la 5.000 de forinți – să putem înfrunta un partid de stat care are la dispoziție propaganda, serviciile secrete, instituțiile și, practic, toate resursele? Nu doar că am reușit să ținem piept acestui sistem, dar am obținut o victorie fără precedent. Iar răspunsul este simplu: politica este despre oameni. Mulți politicieni au uitat acest lucru”.

Ce referiri a făcut liderul TISZA la România

Un moment sensibil al discursului a fost cel în care Péter Magyar a adus în discuție relațiile din regiune, diaspora și contextul istoric, făcând referire atât la Viktor Orbán, cât și la liderul AUR, George Simion.

„Am făcut și lucruri concrete. De exemplu, atunci când Viktor Orbán – nu o dată, ci în mai multe rânduri – și-a trădat patria, a trădat maghiarimea de peste hotare, minoritatea maghiară din România, maghiarii din Transilvania, atunci când l-a sprijinit pe candidatul român, George Simion, care țopăie pe mormintele strămoșilor noștri maghiari, atunci am decis să mergem pe jos la Oradea”.

Totodată, acesta a descris și un gest simbolic menit să apropie formațiunea de comunitățile maghiare din afara Ungariei.

„Am hotărât să mergem pe jos până la Oradea, pe teritoriul României. Am parcurs un milion de pași, trecând prin cele mai mici localități maghiare, pentru a ajunge la frații noștri din afara granițelor. Pentru mine, aceasta este esența politicii”, a mai spus acesta.