Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă. Partidul S.O.S. România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au în plan să demareze discuții privind semnarea unui protocol de colaborare, care să vizeze zona de opoziție din Parlament.

Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă. Ce a anunțat liderul S.O.S. România

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Facebook de europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul S.O.S. România, după o serie de convorbiri telefonice purtate cu deputata Anamaria Gavrilă, președinta POT.

Cele două părți ar fi căzut de acord asupra necesității unor „discuții constructive”, cu scopul clar de a formaliza o colaborare politică ce ar urma să aibă impact direct în opoziția parlamentară. Deocamdată nu a fost comunicat un calendar clar sau detalii precise despre conținutul viitorului protocol, însă, mesajul sugerează dorința ambelor formațiuni de a contura o strategie comună.

„În urma discuțiilor telefonice dintre av. europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S România și dna deputat Anamaria Gavrilă, presedintele partidului POT, partidele S.O.S. România și POT vor intra în discuții constructive pentru semnarea protocolului de colaborare al opoziției din . Până la această oră, partidul AUR nu a transmis niciun mesaj.”, a scris pe Facebook.

De ce este considerată necesară această colaborare politică

În mesajul public, reprezentanta POT subliniază că situația politică actuală ar necesita o coordonare mai fermă a opoziției. Potrivit lui Gavrilă, inițiativa ar trebui să conducă la o alternativă credibilă față de actuala guvernare, fiind invocate îngrijorări legate de modul în care Executivul ar gestiona puterea și raportarea la principiile democratice.

„POT este singurul partid care a și dovedit deja unitate

Suntem de acord cu propunerea Partidului SOS conform căreia opoziția democratică ar trebui să înceapă o coordonare structurată, orientată spre construirea unei alternative credibile la actuala coaliție guvernamentală.

A devenit tot mai evident faptul că actualul guvern nu corespunde așteptărilor populației. Guvernul pare preocupat în primul rând de conservarea propriei puteri, nerespectand normele democratice și principiile statului de drept.

Coaliția guvernamentala a ales destabilizarea ca metodă de supraviețuire politică. Din ce în ce mai des, sunt utilizate practici similare celor specifice vechii securități: folosirea structurilor de forță și a rețelelor afiliate pentru infiltrarea partidelor de opoziție, provocarea conflictelor interne, discreditarea și subminarea opoziției democratice. Aceste practici erodează încrederea publică, alterează climatul politic, adâncesc polarizarea socială și reprezintă o amenințare directă pentru viitorul democratic al României.

În acest context, coordonarea forțelor de opoziție nu este doar legitimă, ci absolut necesară. Responsabilitatea partidelor, cu adevărat democratice, este să acționeze în interesul național.

Susținem organizarea urgentă a unei reuniuni a forțelor de opoziție, în vederea conturării unor direcții concrete de acțiune.

Așteptam cu deschidere propunerile inițiatorilor.”, a transmis Anamaria Gavrilă, într-un mesaj publicat pe Facebook.

De ce nu a reacționat AUR la inițiativă

Un detaliu remarcat în mod clar de Diana Iovanovici-Șoșoacă este lipsa unei poziții oficiale din partea AUR. Până la momentul anunțului, formațiunea nu ar fi transmis niciun punct de vedere cu privire la inițiativă, lucru evidențiat fără alte comentarii suplimentare.

Atât S.O.S. România, cât și POT au pierdut parlamentari în ultimul an, ceea ce a afectat structurile lor din Legislativ, inclusiv componența grupurilor din Senat și Camera Deputaților.