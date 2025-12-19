B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă. Ce plan au pus la cale cele două: „Până la această oră, partidul AUR nu a transmis niciun mesaj”

Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă. Ce plan au pus la cale cele două: „Până la această oră, partidul AUR nu a transmis niciun mesaj”

Ana Maria
19 dec. 2025, 21:17
Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă. Ce plan au pus la cale cele două: Până la această oră, partidul AUR nu a transmis niciun mesaj
Sursa foto: Colaj foto Inquam Photos / Alexandru Nechez + captura video Hotnews
Cuprins
  1. Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă. Ce a anunțat liderul S.O.S. România
  2. De ce este considerată necesară această colaborare politică
  3. De ce nu a reacționat AUR la inițiativă

Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă. Partidul S.O.S. România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au în plan să demareze discuții privind semnarea unui protocol de colaborare, care să vizeze zona de opoziție din Parlament.

Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă. Ce a anunțat liderul S.O.S. România

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Facebook de europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul S.O.S. România, după o serie de convorbiri telefonice purtate cu deputata Anamaria Gavrilă, președinta POT.

Cele două părți ar fi căzut de acord asupra necesității unor „discuții constructive”, cu scopul clar de a formaliza o colaborare politică ce ar urma să aibă impact direct în opoziția parlamentară. Deocamdată nu a fost comunicat un calendar clar sau detalii precise despre conținutul viitorului protocol, însă, mesajul sugerează dorința ambelor formațiuni de a contura o strategie comună.

„În urma discuțiilor telefonice dintre av. europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S România și dna deputat Anamaria Gavrilă, presedintele partidului POT, partidele S.O.S. România și POT vor intra în discuții constructive pentru semnarea protocolului de colaborare al opoziției din Parlamentul României. Până la această oră, partidul AUR nu a transmis niciun mesaj.”, a scris Șoșoacă pe Facebook.

De ce este considerată necesară această colaborare politică

În mesajul public, reprezentanta POT subliniază că situația politică actuală ar necesita o coordonare mai fermă a opoziției. Potrivit lui Gavrilă, inițiativa ar trebui să conducă la o alternativă credibilă față de actuala guvernare, fiind invocate îngrijorări legate de modul în care Executivul ar gestiona puterea și raportarea la principiile democratice.

„POT este singurul partid care a și dovedit deja unitate

Suntem de acord cu propunerea Partidului SOS conform căreia opoziția democratică ar trebui să înceapă o coordonare structurată, orientată spre construirea unei alternative credibile la actuala coaliție guvernamentală.

A devenit tot mai evident faptul că actualul guvern nu corespunde așteptărilor populației. Guvernul pare preocupat în primul rând de conservarea propriei puteri, nerespectand normele democratice și principiile statului de drept.

Coaliția guvernamentala a ales destabilizarea ca metodă de supraviețuire politică. Din ce în ce mai des, sunt utilizate practici similare celor specifice vechii securități: folosirea structurilor de forță și a rețelelor afiliate pentru infiltrarea partidelor de opoziție, provocarea conflictelor interne, discreditarea și subminarea opoziției democratice. Aceste practici erodează încrederea publică, alterează climatul politic, adâncesc polarizarea socială și reprezintă o amenințare directă pentru viitorul democratic al României.

În acest context, coordonarea forțelor de opoziție nu este doar legitimă, ci absolut necesară. Responsabilitatea partidelor, cu adevărat democratice, este să acționeze în interesul național.

Susținem organizarea urgentă a unei reuniuni a forțelor de opoziție, în vederea conturării unor direcții concrete de acțiune.

Așteptam cu deschidere propunerile inițiatorilor.”, a transmis Anamaria Gavrilă, într-un mesaj publicat pe Facebook.

De ce nu a reacționat AUR la inițiativă

Un detaliu remarcat în mod clar de Diana Iovanovici-Șoșoacă este lipsa unei poziții oficiale din partea AUR. Până la momentul anunțului, formațiunea nu ar fi transmis niciun punct de vedere cu privire la inițiativă, lucru evidențiat fără alte comentarii suplimentare.

Atât S.O.S. România, cât și POT au pierdut parlamentari în ultimul an, ceea ce a afectat structurile lor din Legislativ, inclusiv componența grupurilor din Senat și Camera Deputaților.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu a depus jurământul. Ce a anunțat noul primar General al Capitalei: „Vor urma anumite reforme pe care le-am gândit de-a lungul timpului” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu a depus jurământul. Ce a anunțat noul primar General al Capitalei: „Vor urma anumite reforme pe care le-am gândit de-a lungul timpului” (VIDEO)
USR a validat oficial propunerile: Radu Miruță, la Ministerul Apărării. Cine va prelua Ministerul Economiei
Politică
USR a validat oficial propunerile: Radu Miruță, la Ministerul Apărării. Cine va prelua Ministerul Economiei
Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan. „Nu mă încurc într-o hârtie pe care e scris protocolul coaliției” (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan. „Nu mă încurc într-o hârtie pe care e scris protocolul coaliției” (VIDEO)
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, își intră în drepturi. Ciucu depune astăzi jurământul
Politică
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, își intră în drepturi. Ciucu depune astăzi jurământul
Manole a anunțat ce va propune la negocierile din coaliție privind alocațiile și pensiile / Ce spune despre șomeri și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități (VIDEO)
Politică
Manole a anunțat ce va propune la negocierile din coaliție privind alocațiile și pensiile / Ce spune despre șomeri și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități (VIDEO)
Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
Politică
Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
Nicușor Dan, înainte de întâlnirea cu magistrații: „În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, înainte de întâlnirea cu magistrații: „În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator” (VIDEO)
Nicușor Dan: „Coaliția asta a reușit, dacă ne uităm macro”
Politică
Nicușor Dan: „Coaliția asta a reușit, dacă ne uităm macro”
Nicușor Dan: UE va împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro
Politică
Nicușor Dan: UE va împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro
Radu Miruță răspunde celor care au criticat lipsa sa de studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin ’90 încoace”
Politică
Radu Miruță răspunde celor care au criticat lipsa sa de studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin ’90 încoace”
Ultima oră
21:40 - O femeie din Nigeria a uimit lumea! A creat cea mai înaltă perucă din lume, mai mare decât o clădire cu trei etaje: „Nimic nu este imposibil!” (VIDEO)
21:24 - Melania Trump lansează propriul documentar. Ce perioadă din viața primei doamne ale Americii urmărește filmul
20:54 - Ianuarie aduce un val de impozite. Cine va plăti cel mai mult și cât cresc taxele pe locuințe în 2026
20:38 - Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
20:29 - Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
20:12 - Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
20:04 - Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
20:02 - Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
19:35 - Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
19:28 - Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată