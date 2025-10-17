B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » „Nu e treaba dvs. ce fac eu aici”. „Specialii” din Guvern care încasează pensie și mai multe salarii la stat

„Nu e treaba dvs. ce fac eu aici”. „Specialii” din Guvern care încasează pensie și mai multe salarii la stat

Traian Avarvarei
17 oct. 2025, 20:11
„Nu e treaba dvs. ce fac eu aici”. „Specialii” din Guvern care încasează pensie și mai multe salarii la stat
Mai mulți angajați ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) încasează pensie și mai multe salarii la stat. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce explicații a dat unul dintre angajații SGG
  2. Cine din SGG cumulează mai multe venituri

În Secretariatul General al Guvernului (SGG) există mai mulți angajați care cumulează pensia cu salariul la stat. Unii primesc salarii și de la alte instituții publice.

Ce explicații a dat unul dintre angajații SGG

Valentin Ghioda, consilier superior în cadrul SGG, are o pensie militară de 7.900 de lei și un salariu de 6.400 de lei. De asemenea, el primește și 3.600 de lei ca președinte de asociație de bloc.

Acesta a spus că a fost angajat prin concurs și lucrează cu documente clasificate: „Eu am intrat prin concurs în această funcție, am dat concurs așa cum este legal, în 2016. Activez în cadrul SGG, nu e treaba dvs. ce fac eu aici”.

Ghioda spune că a insistat el să-și caute serviciu după pensionare deoarece la pensie avea un sentiment de inutilitate: „Vi s-a cășunat pe mine așa, adică văd că e o chestie dintr-o dată, nu văd care e situația așa de gravă încât să primesc și telefoane, să văd articole în presă, adică zici că sunt singurul din țara asta sau ce s-a întâmplat? Eu am nevoie mental (n.r. de locul de muncă), nu financiar neapărat. În momentul în care ai ieșit la pensie ai sentimentul acela de inutilitate”.

Valentin Ghioda a mai declarat, pentru Antena 3 CNN, că nu i se pare normal ca informațiile despre veniturile sale să fie publice: „Nu mi se pare corect. De ce trebuie să știe vecinii mei din bloc că eu am lucrat în SRI? Poate nu am vrut să știe”.

De asemenea, a punctat că dacă va fi interzis cumulul pensie – salariu la stat, „la revedere, am plecat acasă și gata”.

Cine din SGG cumulează mai multe venituri

Dar la SGG mai sunt și alți angajați care cumulează mai multe venituri.

Răzvan Mihalcea e consilier superior SGG. Are o pensie de 8.750 de lei și un salariu la SGG de 21.588 de lei. El mai are și alte venituri la stat:

  • salariu Direcția Generală Financiară MAI: 29.818 lei;
  • salariu Administrația Națională de Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350 – activitate economică, Leordeni: 21.838 de lei;

Viorel Seredenciuc încasează 44.924 de lei tot din funcția de consilier superior SGG. El mai are o pensie de 4.200 de lei/lună, dar încasează și alte salarii:

  • salariu consilier ministru, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: 37.071 de lei;
  • salariu administrativ neexecutiv SC ACET SA Suceava: 76.908 de lei;
  • salariu administrator neexecutiv SC Parcuri Industriale Bucovina SA Suceava: 18.000 de lei;

Un alt exemplu e Dragoș Ștefănescu. Din funcția de director în cadru SGG, acesta încasează 112.426 de lei. De asemenea, potrivit Antena 3 CNN, mai primește:

  • soldă de 98.331 de lei,
  • normă de hrană de 12.484 de lei
  • compensație de cazare de 18.000 de lei de la Ministerul Apărării Naționale:
Tags:
Citește și...
Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți”
Politică
Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți”
Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare”
Politică
Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare”
Bolojan, replică pentru șeful ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, fraudele mari, cu neplata taxelor”
Politică
Bolojan, replică pentru șeful ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, fraudele mari, cu neplata taxelor”
Ce se va întâmpla cu locatarii afectați de explozie? Stelian Bujduveanu a dat toate explicațiile: „Din estimarea Prefecturii, e vorba despre 400 – 500 de persoane”. Cum vor fi ajutate de Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Ce se va întâmpla cu locatarii afectați de explozie? Stelian Bujduveanu a dat toate explicațiile: „Din estimarea Prefecturii, e vorba despre 400 – 500 de persoane”. Cum vor fi ajutate de Primăria Capitalei (VIDEO)
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Externe
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Rogobete, întâlnire la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale: „Lucrăm la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare, bazat pe performanță”
Politică
Rogobete, întâlnire la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale: „Lucrăm la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare, bazat pe performanță”
Ministrul Dezvoltării, despre reforma administrației locale: „Noi susținem o măsură care permite o abordare diferențiată de la UAT la UAT” / „Trebuie să se ia o decizie cât mai rapid”
Politică
Ministrul Dezvoltării, despre reforma administrației locale: „Noi susținem o măsură care permite o abordare diferențiată de la UAT la UAT” / „Trebuie să se ia o decizie cât mai rapid”
PSD-iștii se dezic de „progresismul” din statut și mimează lupta cu austeritatea. CTP: Grotesc comic și beznă absolută a minții (VIDEO)
Politică
PSD-iștii se dezic de „progresismul” din statut și mimează lupta cu austeritatea. CTP: Grotesc comic și beznă absolută a minții (VIDEO)
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii”
Politică
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii”
Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc.” Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)
Politică
Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc.” Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)
Ultima oră
20:52 - Cererea pentru mașinile electrice rămâne scăzută în 2025. Ce înseamnă pentru tranziția către mobilitate verde
20:43 - Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
20:39 - Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți”
20:29 - Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
20:13 - Accident în București: Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit în plin, în Pasajul Victoriei. Bilanțul răniților
19:52 - Delfinii din Florida prezintă leziuni cerebrale similare Alzheimer, spun cercetătorii. Care sunt implicațiile pentru oameni și mediu
19:51 - Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)
19:45 - Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare”
19:23 - Conflict deschis între fosta și actuala soție a lui Alin Oprea: „Până acum 4 ani nu am avut niciun proces. Acum am o mulțime”. Când se vor întâlni în instanță
19:15 - S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)