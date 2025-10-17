În Secretariatul General al Guvernului (SGG) există mai mulți angajați care cumulează pensia cu salariul la stat. Unii primesc salarii și de la alte instituții publice.

Ce explicații a dat unul dintre angajații SGG

Valentin Ghioda, consilier superior în cadrul SGG, are o pensie militară de 7.900 de lei și un salariu de 6.400 de lei. De asemenea, el primește și 3.600 de lei ca președinte de asociație de bloc.

Acesta a spus că a fost angajat prin concurs și lucrează cu documente clasificate: „Eu am intrat prin concurs în această funcție, am dat concurs așa cum este legal, în 2016. Activez în cadrul SGG, nu e treaba dvs. ce fac eu aici”.

Ghioda spune că a insistat el să-și caute serviciu după pensionare deoarece la pensie avea un sentiment de inutilitate: „Vi s-a cășunat pe mine așa, adică văd că e o chestie dintr-o dată, nu văd care e situația așa de gravă încât să primesc și telefoane, să văd articole în presă, adică zici că sunt singurul din țara asta sau ce s-a întâmplat? Eu am nevoie mental (n.r. de locul de muncă), nu financiar neapărat. În momentul în care ai ieșit la pensie ai sentimentul acela de inutilitate”.

Valentin Ghioda a mai declarat, pentru , că nu i se pare normal ca informațiile despre veniturile sale să fie publice: „Nu mi se pare corect. De ce trebuie să știe vecinii mei din bloc că eu am lucrat în SRI? Poate nu am vrut să știe”.

De asemenea, a punctat că dacă va fi interzis la stat, „la revedere, am plecat acasă și gata”.

Cine din SGG cumulează mai multe venituri

Dar la SGG mai sunt și alți angajați care cumulează mai multe venituri.

Răzvan Mihalcea e consilier superior SGG. Are o pensie de 8.750 de lei și un salariu la SGG de 21.588 de lei. El mai are și alte venituri la stat:

salariu Direcția Generală Financiară MAI: 29.818 lei;

salariu Administrația Națională de Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350 – activitate economică, Leordeni: 21.838 de lei;

Viorel Seredenciuc încasează 44.924 de lei tot din funcția de consilier superior SGG. El mai are o pensie de 4.200 de lei/lună, dar încasează și alte salarii:

salariu consilier ministru, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: 37.071 de lei;

salariu administrativ neexecutiv SC ACET SA Suceava: 76.908 de lei;

salariu administrator neexecutiv SC Parcuri Industriale Bucovina SA Suceava: 18.000 de lei;

Un alt exemplu e Dragoș Ștefănescu. Din funcția de director în cadru SGG, acesta încasează 112.426 de lei. De asemenea, potrivit Antena 3 CNN, mai primește: