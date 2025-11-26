Sorin Grindeanu speră că CSM va emite avizul cu privire la legea pensiilor magistraților în timp util pentru ca Guvernul să-și asume răspunderea în Parlament.

Sorin Grindeanu trage speranțe la avizul CSM

Guvernul și-ar putea asuma răspunderea pe legea pensiilor magistraților săptămâna viitoare, dacă va emite avizul în timp util, respectiv joi. Este speranța președintelui PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. l-a acuzat voalat pe premierul Ilie Bolojan că nu s-a grăbit cu proiectul de lege și solicitarea avizului.

Dacă de lege ar fi fost inițiat mai devreme, nu s-ar fi ajuns în situația ca avizul CSM să fie așteptat până în ultima clipă. Grindeanu a spus că s-ar fi evitat situația ca Guvernul să ajungă într-o situație de dependență de Consiliu,

„Ştiţi foarte bine părerea mea şi continui să o susţin, că noi am pierdut timpul o lună de zile, când trebuia să folosim acea perioadă pentru a trimite un proiect de lege şi nu eram la mâna CSM, dar deja ţine de trecut această treabă. Şi atunci, eu sper să dea CSM acest aviz, astfel încât joi seara să existe o şedinţă de guvern şi să poată fi trimis acest proiect şi Guvernul să îşi angajeze răspunderea” a spus Sorin Grindeanu.

Speranța moare ultima în coaliție

Sorin Grindeanu s-a arătat optimist, chiar și în acest context, exprimându-și încrederea că CSM va emite avizul în timp util. Astfel, dacă avizul va fi emis joi, 26 noiembrie, guvernul s-ar putea reuni și ar trimite proiectul în Parlament. Iar săptămâna viitoare ar putea fi organizată ședința în care premierul să-și asume răspunderea.

„Eu cred că e în interesul României totuşi ca Guvernul să facă de îndată o şedinţă şi să trimită către Parlament acest proiect de lege. Doar că am văzut că încă se votează în diverse curţi de apel, sunt programate astfel de voturi. Era bine să nu rămânem într-o zonă în care să fim într-o formă de prizonierat la o decizie”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Președintele are aceleași speranțe ca Sorin Grindeanu

În același context, la câteva zeci de minute după Sorin Grindeanu, președintele Nicușor Dan și-a exprimat încredereacă avizul CSM va veni la vreme. Întrebat de jurnaliști ce riscuri sunt ca România să piardă cei 231 de milioane de euro, din , președintele s-a arătat optimist.

El și-a început declarația prin a mulțumi celor din CSM care au acceptat să emită acest document înainte de termenul de 30 de zile. Totodată, șeful statului a explicat că în negocierile din ultima perioadă Comisia Europeană a dat dovadă de flexibilitate în legătură cu solicitările venite din România. Drept urare, există semne că oficialii de la Bruxelles vor da dovadă de înțelegere și în cazul acestui jalon din PNRR.

Astfel dacă va fi o întârziere rezonabilă, nu va exista pericolul ca cele 231 de milioane să fie pierdute.