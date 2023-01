Ștefan Etveș: Mihăiță Ursu, care a condus TAROM până acum, e specialist în țigle. Dar nu a reușit să pună țiglele pe casa TAROM, așa că plouă în continuare cu pierderi de zeci de milioane de euro (VIDEO)

Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile noastre”, difuzată pe B1 TV, a susținut, joi, că Mihăiță Ursu, până de curând directorul general al TAROM, era specialist în… țigle. Numai că el nu a reușit să pună țiglele pe casa TAROM, așa că acolo plouă în continuare. Și plouă cu pierderi de zeci de milioane de euro.

Tot joi, Cătălin Drulă, președintele USR, a declarat, pentru B1 TV, că Mihăiță Ursu a fost adus la șefia TAROM în 2020, de liderul PNL Lucian Bode, la vremea respectivă ministru al Transporturilor. Când Drulă a ajuns la conducerea ministerului, l-a schimbat pe Ursu, căci era de o „competență limitată”. Însă Sorin Grindeanu (PSD), cel care i-a urmat lui Drulă la Ministerul Transporturilor, a avut grijă, anul trecut, să-l repună pe „omul lui Bode” la șefia TAROM.

Mihăiță Ursu abia miercuri, în condițiile în care prelungirea mandatului său era aproape sigură. O ipoteză este că surpriza s-a produs deoarece firma de catering cu care TAROM a încheiat un contract pentru a oferi mâncare pasagerilor nu și-a îndeplinit responsabilitățile la timp, cauzând întârzieri ale tuturor curselor TAROM în zilele de 1, 2 și 3 ianuarie.

Ștefan Etveș, despre Mihăiță Ursu, cel care a condus până de curând TAROM-ul

„Dl Mihăiță Ursu a ”guvernat” peste TAROM un mandat, în mandatul dlui Bode de ministru al Transporturilor, și dl Drulă l-a mai ținut în brațe, cum țineți un pui de găină în brațe, încă șase – șapte luni. S-a schimbat în iunie – iulie 2021, când dânsul era ministru la Transporturi. Probabil de atunci a început cearta PNL-isto-USR-istă.

Singura întrebare, înainte de a trece mai departe, cu toată dragostea pe care i-o port dlui Drulă, e: câți kilometri a inaugurat?

În 4 ianuarie, dl Grindeanu, printre primele numiri ale dânsului când s-a așezat pe fotoliul de ministru, a fost de înscăunare a dlui Ursu, că s-a refăcut alianța PNL – PSD.

Dl Ursu are tangență cu tot ce înseamnă țiglă. Efectiv dl Ursu e specialist în tot ce însemană țiglă, țigla pe care o pui pe casă!

În sediul TAROM plouă de câțiva ani. Acel sediu nu are țiglă. Țigla pe casa TAROM lipsește și atunci dl Bode, Dl Drulă și dl Grindeanu au decis ca dl Ursu să ocupe acest minunat post de CEO în cadrul TAROM. Până în 4 ianuarie 2023, dl Ursu nu a reușit să pună țigla pe casa TAROM și plouă în continuare și plouă cu pierderi de zeci de milioane de euro.

Pierderile TAROM în cele două ”guvernări” Ursu înseamnă (pierderi de) peste 100 de milioane de euro. Minim!”, a susținut Ștefan Etveș în cadrul emsiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Ce a declarat Cătălin Drulă (USR), despre Mihăiță Ursu, „omul lui Bode”

Tot joi, în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, că Mihăiță Ursu „a fost adus la TAROM de Lucian Bode”.

„Eu l-am găsit acolo, am încercat să lucrez câteva luni cu dumnealui, a dat dovadă de competență limitată și l-am înlocuit și am adus un profesionist din TAROM, pe dl Prunariu. E chiar în legătură cu celebrul Prunariu. El e pilot la TAROM, e un profesionist. A fost schimbat după ce n-am mai fost la minister. Și, acum un an, Grindeanu l-a adus înapoi pe omul lui Bode”, a mai spus Drulă pentru B1 TV.

Președintele USR a mai susținut că, spre deosebire de alți miniștri ai Transporturilor, el chiar a adus oameni profesioniști pe funcții: „Se vede că în toate aceste companii numirile se fac pe cu totul alte criterii decât competența. Invit oamenii să vadă pe cine am numit eu în Consiliul de Administrație TAROM – oameni din business-ul românesc care și-au făcut un nume, oameni din companii cu reputație internațională, unicorni, cotați pe bursa din România, genul de oameni de care m-am rugat. Oameni care au vrut să ajute o companie, un brand românesc”.