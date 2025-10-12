Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Municipiului București, și-a exprimat punctul de vedere, cu privire la o posibilă candidatură la

Bujduveanu a transmis că se consideră îndreptățit ca după 10 ani de administrație la nivelul Bucureștiului, să se gândească că ar putea deveni „primar plin” la nivelul Capitalei.

Ce a declarat Stelian Bujduveanu

Deși a mărturisit că se gândește la acest lucru, a transmis că mai întâi ar trebui să fie setată o dată privind alegerile, deoarece dacă și-ar anunța candidatura, în acest context, „nu ar face altceva decât să irite populația”.

„După 10 ani de administrație la nivelul Municipiului București cred că am acest drept, de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București.

Cred că prima dată trebuie să seteze data alegerilor, pentru că o anunțare de candidatură sau o competiție între cei care își doresc nu ar face altceva decât să irite populația”, a spus Stelian Bujduveanu pentru Digi 24.

Bujduveanu: „Pentru ca un primar să fie eficient și să-și facă treaba, trebuie să aibă Consiliul lângă el”

De asemenea, acesta a subliniat importanța susținerii unui edil de către partidele PSD, PNL și USR. Bujduveanu a precizat că pentru a putea fi eficient, o persoană aflată în funcția de primar necesită o coaliție formată din toate aceste formațiuni politice.

„Dacă Guvernul României se sprijină pe o majoritate formată din aceste partide, plus minorități, plus UDMR, un primar, ca să fie eficient și să-și facă treaba, trebuie să aibă Consiliul lângă el. Aritmetica politică ne arată că astăzi în București PNL nu poate face majoritate singur cu USR, PSD nu poate face majoritate singur cu PNL și nici PSD cu USR”, a mai spus Stelian Bujduveanu.

Ce a declarat Ilie Bolojan despre organizarea alegerilor pentru Primăria București

În urmă cu câteva zile, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre . Prim-ministrul a explicat că în cursul săptămânii viitoare, coaliția de guvernare va decide dacă scrutinul va mai avea loc anul acesta sau va fi amânat pentru 2026.

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate, anul acesta, alegeri în București. Adoptarea ține de o decizie a guvernului, dar astăzi nu avem un acord al coaliției cu privire la organizarea alegerilor în această toamnă. Și atunci, personal, dacă m-ați întrebat, cu cât se organizează alegerile mai repede, cu atât este mai bine pentru București. (…) Dacă nu vom ajunge la o concluzie, foarte probabil se vor amâna alegerile la București”, a spus premierul, în direct la B1TV.