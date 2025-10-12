Stelian Bujduveanu nu a fost niciodată, până în prezent, luat în considerare pentru o candidatură la funcția de . Deși, susține, lucrează de un deceniu în administrație, colegii din PNL nu i-au dat credit pentru mai mult de poziția de viceprimar.

Stelian Bujduveanu își testează colegii

Pentru PNL, Primăria Generală a Municipiului București, este un obiectiv greu de îndeplinit. În 2016, candidatul Cătălin Predoiu a scos undeva în jur de 10% din voturi, iar în 2024, Sebastian Burduja nu a reușit nici măcar să depășească acest prag. El a ieșit pe locul 4 cu 7,77%, din sufragii. Eșecurile repetat nu i-au descurajat pe liberali, sau cel puțin pe Stelian Bujduveanu.

Viceprimarul PNL care a preluat atribuțiile primarului Nicușor Dan, după ce acesta a plecat la Cotroceni crede că a venit momentul său. De unde și expunerea publică din ultima vreme. Bujduveanu apare în emisiuni de televizizune, în conferințe de presă și cam peste tot pe unde are loc, lăudându-se cu „realizările” și proiectele pe care le propune.

Este evident că omul încearcă să-și facă loc pentru o candidatură, în condițiile în care colegii și sondajele de opinie îl ignoră. Numele lui Stelian Bujduveanu nu are loc în discuțiile despre Primăria Generală. Actualul interimar este eclipsat de ceilalți pretendenți: Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), în jurul cărora se fac toate negocierile și combinațiile.

Interimarul încearcă să-și facă loc

Ignorat de colegii de partid, ca să nu mai vorbim de cei din , Stelian Bujduveanu susține că are dreptul să se gândească la mai mult decât o candidatură la . Consideră că poate merge până acolo încât să-și închipuie că ar putea fi primar general „plin”. Mai ales că are zece ani de când activează în administrație.

Nu se încumetă să-și asume un astfel de proiect de unul singur, ca independent, precum Nicușor Dan. De aceea își testează colegii sugerând că ar putea fi potrivit pentru o candidatură comună PSD-PNL-USR.

„După 10 ani de , cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin la nivelul municipiului Bucureşti. 10 ani în administraţia din Bucureşti, în calitate de consilier general 2016-2020, apoi în calitatea de viceprimar general cu atribuţii, am fost şi fără atribuţii, apoi, din nou, viceprimar, acum primar general interimar, cred că am parcurs aceste etape într-o manieră corectă. Faţă de cineva care nu are experienţă administrativă”, a declarat Stelian Bujduveanu la Digi24.

Stelian Bujduveanu se bazează pe concordia din Consiliul General

Primarul interimar este de părere că partidele de coaliție ar putea propune un candidat comun și, în acest sens a dat exemplul Consiliului General și al Parlamentului. În cele două instituții, PSD – PNL – USR reușescă să se înțeleagă și să funcționeze destul de bine. Doar că, lui Stelian Bujduveanu îi scapă un mic detaliu: votul cetățenilor. Cele trei partide au candidat separat, iar acordurile de guvernare comună au fost încheiate după alegeri.

„Majoritatea din Consiliul General este aceeaşi ca majoritatea din Parlamentul României. Dacă Guvernul României se sprijină pe majoritatea formată din aceste partide plus minorităţi, plus UDMR, e funcţional şi are legitimitate. Un primar ca să fie eficient şi să-şi facă treaba, trebuie să aibă consiliul lângă el. Astăzi, în Bucureşti, PNL nu poate face majoritate singur cu USR. PSD nu poate face majoritate singur cu PNL şi nici PSD cu USR.

Deci, indiferent cum o întorci, pe toate părţile, un primar care nu are Consiliul lângă el ar avea o mare problemă pentru următorul rest de mandat. Ar crea un blocaj. Nu cred că ar fi eficient pentru noi ca, după ce avem alegeri, acum în această toamnă, a doua zi primarul ales să spună bucureştenilor, «daţi-mi şi consiliu, că nu pot să fac treabă» (…) Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”, a precizat Stelian Bujduveanu.

Or, în calculele sale, Stelian Bujduveanu nu ia în considerare o mică necunoscută, votul bucureștenilor. Așa cum s-a dovedit și cu alte ocazii, inclusiv în 2024, s-ar putea ca alegătorii să aibă o altă opțiune decât un candidat comun susținut de cele trei partide. Mai ales că, așa cum arată sondajele, nivelul de nemulțumire și iritare în rândul populației este foarte ridicat, dat fiind că nu se poate spune că actuala coaliție de guvernare performează.

Guvernul nu se grăbește cu alegerile la București

Deși Stelian Bujduveanu își dorește candidatura, condus de Ilie Bolojan și coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu dă semne că s-ar grăbi cu organizarea alegerilor din București. Amânarea deciziei se datorează tocmai gradului ridicat de nemulțumire populară și a temerilor că nici unul din candidații partidelor din coaliție nu ar strânge voturile necesare obținerii scaunului de primar general.

Ilie Bolojan a declarat, la B1 TV că o decizie cu privire la alegerile pentru Primăria Generală ar putea fi luată în această săptămână. La acest moment, nu există, însă un punct de vedere comun, astfel că scrutinul va fi amânat, cel mai probabil, pentru anul viitor.

Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat alegerile pentru primarul general, în termenul legal de 90 de zile de la momentul în care postul a rămas vacant. Reclamanţii sunt Alexandru Pânişoară, Florin Alexandru Dumitrescu, Dan Podaru şi Asociaţia Dreptul Urbanismului. Ei cer Curții de Apel Bucureşti să oblige Guvernul să emită hotărârea privind organizarea alegerilor.