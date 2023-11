Stelian Ion (USR), despre scandalul accidentului de la 2 Mai: „Justiția și Poliția sunt puse în genunchi de niște politicieni iresponsabili” (VIDEO)

Fostul ministru al Justiției Stelian Ion a comentat în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, accidentul tragic de la 2 Mai. Acesta a subliniat că Justiția și Poliția sunt îngenunchiate de către unii politicieni:

„E teribil gândul că putea fi evitată această tragedie dacă oamenii nu ar fi făcut altceva decât să își facă treaba, dacă polițiștii, văzând că există indicii de deținere de droguri ar fi luat niște măsuri.

Fuseseră sesizați polițiștii, există o conduită rutieră, că merge foarte prost, acel om nu conducea autoturismul așa cum ar fi trebuit. Erau toate indiciile pe masă pentru a se lua măsuri. Din păcate și Justiția, și Poliția sunt puse în genunchi. Nu de ieri, de azi, de o lună, de două…sunt puse în genunchi de ani și ani de zile de niște politicieni iresponsabili care au condus aceste ministere fără să le eficientizeze”.

Stelian Ion a criticat-o pe Alina Gorghiu, actualul ministru al Justiției, pentru că nu suplimentează posturile cu procurori și polițiști judiciari care să ancheteze traficul de droguri:

„Doamna Gorghiu nu e responsabilă de această tragedie, dar în loc să dea indicații prețioase, adică îndrumări procurorului general să se ocupe urgent de traficul de droguri. Dar eu cred că nu avea nevoie procurorul general de aceste îndrumări, cred că mai degrabă, este nevoie acolo unde se dorește să se lucreze de suplimentarea numărului de procurori, de suplimentarea numărului de polițiști de poliție judiciară, să le pui la dispoziție toată logistica.

An de an oamenii care vor să își facă treaba sunt împiedicați. În 2021 am promovat o Hotărâre de Guvern prin care am supliemntat cu 11 procurori posturile de la DIICOT, cu încă 51 de personal auxiliar de specialitate, oameni de care aveau nevoie. Dacă doaman Gorghiu constata că este nevoei de o suplimentare, nu de vorbe bune au nevoie acei oameni, ci efectiv de sprijin. Este nevoie ca polițiștii din structurile de conducere, chestorii care conduc de foarte mulți ani, ca domnul ministru Predoiu să înțeleagă să lase polițiștii de poliție judiciară să își facă treaba alături de procurori. Nu să îi trimită pe străzi, după zarzavagii. Este nevoie de polițiști de poliție judiciară”.