Stelian Tănase: “Observ că această campanie începe să se bazeze pe o singură temă – frica, înfricoșarea. A apărut acest discurs, amenințarea asta că ni se va întâmpla ceva rău dacă nu mergem cu cutare” (VIDEO)

Scriitorul și istoricul a precizat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că a observat că această campanie electorală pentru prezidențiale se bazează pe o temă unică: frica și înfricoșarea.

El a menționat că există un discurs amenințător care sugerează că, dacă nu votăm cu anumite persoane, România va avea de suferit. Tănase a subliniat că niciunul dintre candidați nu prezintă un proiect clar sau o viziune pentru viitorul țării, ceea ce îl face să nu se simtă motivat să voteze.

“Observ că această campanie, așa cum a început, suntem încă în precampanie, începe să se bazeze pe o singură temă: frica, înfricoșarea. De pildă, nu votăm cu ăia ca să nu vină la putere. Nu votăm cu ăia că se întâmplă …, dar nu văd și de ce am vota cu cutărescu sau cu cutare. Și toți, observați, toți lansează câte o amenințare, că dacă nu îl votăm pe Antonescu, se duce dracu’ România, dacă nu votăm cu Simion, … deci a apărut acest discurs, care este amenințarea asta, că ni se va întâmpla ceva rău, dacă nu mergem cu cutare.

Mie mi se pare că asta vine și dintr-un anumit deficit. Niciunul dintre candidați nu vine cu un proiect, nu ne spune cum va arăta România sub mandatul lui după 5 ani. Nu ne spune ce are de gând să facă ori eu dau votul cuiva … data trecută n-am fost la vot din acest motiv, că n-a venit niciunul să-mi spună ce vrea el să facă. Nici la locale nu am fost din acest motiv, că eu stau într-un loc și are nevoie de anumite intervenții, nu s-a intervenit de 50 de ani acolo, și zic nu vine unul dintre candidați să spună eu fac o școală, eu fac o biserică, îți bate la poartă și zice ‘uite ce drăguți sunt’ sau mai știu eu ce și nu m-am dus la vot din cauza asta.

Am aceeași senzație că nu mai suntem acolo unde ar fi normal să fim, să ascultăm aceste dueluri, pe la televiziune sunt foarte la modă acum, să invite candidații prezidențiali să ne spună ‘ce vrei, mă monsieur? ce vrei să faci tu, în România, îți dăm votul, te ajungi președinte și ne călărești 5 ani, pățim cum am pățit cu Iohannis, nu? Ce vrei să faci, care sunt proiectele tale? Zi 3 proiecte pe care vrei să le faci. Ar trebui puse aceste întrebări foarte insistent”.