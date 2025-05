Stolojan: Dacă nu facem reformele la care ne-am angajat, fondurile europene nu mai vin în România / Majorarea TVA e cea mai puțin nocivă din punct de vedere al creșterii economice, dar pentru populație e o problemă de echitate (VIDEO)

Theodor Stolojan, fost premier și fost lider PNL, a explicat joi, pentru B1 TV, cât de gravă e situația fiscal-bugetară a României și ce ne paște dacă viitorul guvern nu va face reforma fiscală și nu va respecta angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Stolojan: Am ajuns să plătim 4,2 miliarde de euro numai pentru dobânzi la datoria publică

„Bunăstarea pe care noi avem în România depinde foarte mult de intrările continue de miliarde și miliarde de euro în economia României, care nu au absolut nicio legătură cu potențialul economiei românești. Discutăm, în primul rând, de fondurile europene. Discutăm de faptul că bugetul trebuie să se împrumute tot mai mult pe piețele externe cu miliarde de euro, că dacă s-ar împrumuta numai pe piața internă, în primul rând n-ar putea. Au ajuns atât de mari deficitele și necesitățile de refinanțare a datoriei publice care ajunge la scandență că suntem în această situație.

Dacă vă uitați la , am ajuns să plătim 4,2 miliarde de euro numai pentru dobânzi la datoria publică, deci dezechilibrele au ajuns să aibă un cost care a devenit foarte mare”, a declarat Theodor Stolojan.

Potrivit acestuia, credibilitatea României pe piețele financiare depinde de modul în care ne respectăm angajamentele asumate în programul convenit cu Comisia Europeană de reducere a deficitului bugetar de la peste 9% la sub 3% în termen de șapte ani. Până la finele acestui an, deja trebuie să-l reducem la 7%. Dacă nu ne respectăm acest angajament, ne vom împrumuta la dobânzi chiar mai mari, a avertizat Stolojan.

Stolojan: Nu putem scăpa de această reformă fiscală

Acesta a lăudat apoi inițiativele președintelui Nicușor Dan de a aduce laolaltă partidele proeuropene și de a gândi împreună un plan de măsuri fiscale încă dinaintea formării guvernului. Setul de măsuri, spune liberalul, trebuie să includă reducerea cheltuielilor publice, dar și reforma fiscală la care noi ne-am angajat și care trebuia să fie deja în vigoare.

„ de această . Repet și precizez limpede, poate ne ascultă destul de mulți: dacă nu facem aceste reforme la care ne-am angajat, fondurile europene nu mai vin în România! Și iată că oriunde vă duceți în țară, în orice localitate, sunt proiecte care se fac și cu fonduri europene”, a mai declarat fostul premier.

Ce spune Stolojan despre eventuala creștere a TVA

Întrebat dacă guvernanții vor putea rezolva problema fiscal-bugetară fără să crească taxele, doar tăind din cheltuielile publice, Stolojan a răspuns: „Aici problema pe care o avem în acest an e de a reduce cererea. Nu avem încotro. Noi am făcut bugetul pe acest an pe o creștere economică de 2,5%, or ce constatăm acum e că toate prognozele vorbesc de o creștere economică de maxim între 1 și 1,5%. Deci nu ne putem baza pe o creștere economică mai mare, ca să suplinim nevoia de a reduce consumul. Fie că discutăm de consumul populației, instituțiilor publice, investiții. Va trebui să stabilim ce investiții au impact direct asupra creșterii economice și care pot fi amânate un an sau doi”.

„Contrar opiniei generale, majorarea TVA e cea mai puțin nocivă din punct de vedere al creșterii economice. Pentru populație e o problemă din punct de vedere al echității, că populația cu venituri mai mici nu are posibilitatea de a nu consuma anumite alimente la care ar urma să crească TVA. De aceea creșterea TVA . Noi putem ajuta populația care chiar are nevoie de ajutor. Vedeți că folosim vouchere, deci putem ajunge la familiile care chiar au nevoie de ajutor și să nu dăm ajutorul la toată populația”, a mai afirmat Theodor Stolojan.