Stolojan: „Mulți colegi sunt nemulțumiți de Nicușor Dan, dar eu am altă părere. El deranjează pe mulți pentru că încearcă să facă ordine în București” / Cum răspunde acesta acuzațiilor că PNL face jocurile PSD în Capitală (VIDEO)

Fostul lider PNL Theodor Stolojan s-a arătat surprins de hotărârea lui Ciprian Ciucu de la șefia PNL București, punctând că nu era acum momentul pentru a fi schimbați președinții de filiale.

Acesta a mai declarat că, spre deosebire de unii dintre liberali, el e mulțumit de primarul general, Nicușor Dan, și vede că acesta cu adevărat încearcă să facă ceva pentru București. Stolojan a dat și câteva exemple din acțiunile lui Dan și a subliniat că e greu să se vadă deodată efectele mai ales că problemele în Capitală s-au acumulat an după an.

Acesta a mai susținut că realizările primarului general nu se văd din cauza zgomotului pe care-l fac unii și a făcut aluzie la speculatorii imobiliari, deranjați că Dan chiar vrea să facă ordine în urbanismul din Capitală.

Theodor Stolojan, despre demisia lui Ciprian Ciucu de la șefia PNL București

„Sincer să vă spun, e o surpriză și pentru mine. Acum am aflat această știre. N-am avut niciun semnal că dânsul vrea să-și dea demisia. Sigur că conducerea PNL va trebui acum să desemenze un președinte interimar, ceea ce nu e chiar ce trebuia să facem acum, adică să schimbăm președinții de filiale, dar mai e ceva timp până la locale și cred că în următoarea ședință va fi propus un interimar.

Cred că va fi unul dintre președinții filialelor la nivel de sectoare și avem doi oameni tineri, unul e actualul ministru al Cercetării, dl Burduja, și cel de-al doilea e dl Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, iar un tânăr de perspectivă, care a dovedit calități manageriale și politice.

De ce vă spun că era o surpriză pentru mine? Pentru că dl Ciucu e un om foarte serios, l-am văzut și-n discuții. în modul în care pune problemele. O să aflăm în zilele următoare ce s-a întâmplat de fapt”, a declarat fostul lider PNL, pentru B1 TV.

Stolojan neagă că PNL face jocurile PSD în București

Totodată, acesta a respins acuzațiile că PNL ar face jocurile PSD în Capitală. Amintim că, potrivit unor surse politice, PNL ar urma să nu-l mai susțină pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la PMB, ci . Numai că spargerea blocului de Dreapta din Capitală o va avantaja pe Gabriela Firea (PSD), care vrea din nou un mandat la Primăria Generală.

Acum câteva săptămâni, Marcel Ciolacu, președintele PSD, să aleagă între PSD și USR deoarece nu consideră că e normal ca PNL să aibă alianțe cu USR la nivel local, iar la nivel central să aibă guvernul cu PSD.

Toate aceste lucruri au alimentat speculațiile că PNL are o înțelegere cu PSD pentru a ceda Primăria Generală Gabrielei Firea.

Întrebat dacă PNL a executat ordinul lui Ciolacu, Stolojan a răspuns: „Nu, pentru că schimbările acestea sunt frecvente în PNL, nu numai aici în Bcuurești. Sigur Bucureștiul e o situație deosebită, un oraș mare, o structură dificilă”.

Ce a declarat Theodor Stolojan despre Nicușor Dan

„Nicușor Dan… eu știu că mulți colegi de-ai mei Eu am un alt punct de vedere față de Nicușor Dan. Eu cred că el încearcă să facă ceva în București, dar Bucureștiul e un oraș foarte mare, un oraș în care problemele s-au acumulat an și an de zile. Eu circul destul de mult prin București și pe jos, și cu bicicleta și oricine poate vedea că se lucrează de exemplu la înlocuirea infrastructurii de termoficare. Dacă te uiți atent, vezi că nu e o treabă simplă care se face din gură, e multă muncă, timp, investiții, bani și cred că Nicușor a început aici o treabă bună și ar trebui s-o ducă la capăt”, a continuat Theodor Stolojan.

Acesta a mai afirmat că Dan deranjează pentru că chiar vrea să facă ordine în București: „Am văzut această dispută cu PUZ-urile sau cum se numesc ele, că Nicușor le-a blocat. Nicușor sigur că are probnlemele și defectele lui, dar el înceracă să pună ordine în București. Bucureștiul, dacă te uiți la zona centrală, e o zonă care toată e supusă renovării și dezvoltării imobiliare incredibile. Pe orice stradă te duci, vezi asemenea construcții, or aici trebuie pusă ordine, pusă disciplină, respectarea autorizațiilor de construcție, că altfel e păcat de București. Senzația mea e că Nicușor a încercat să pună această ordine care, însă, pe foarte mulți”.

Stolojan a admis apoi că aceștia care sunt „deranjați” au foarte multă influență în partide: „Categoric! Nu au numai influență, au bani, bani foarte mulți și, din păcate, sigur că e tot acest zgomot care e potrivnic primarul general. Asta nu înseamnă că toate lucrurile au pornit la drum în cea mai bună formă în București”.