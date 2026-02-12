Vizita lui Nicușor Dan în SUA, în așteptare? Președintele României urmează să decidă dacă va participa la Consiliul pentru Pace de la Washington, inițiat de Donald Trump. România încă analizează implicațiile prezenței sale.

Potrivit unor surse, vizita lui Nicușor Dan, în Statele Unite, pentru o întâlnire cu liderul american Donald Trump, este condiționată de decizia țării noastre de a se alătura sau nu Consiliului pentru Pace, inițiat de administrația SUA, informează . Până în prezent, România nu a oferit un răspuns clar. Din Uniunea Europeană, doar Bulgaria și Ungaria au confirmat participarea la evenimentul programat pe 19 februarie, la Washington.

Conform planurilor oficiale, vizita lui Nicușor Dan în capitala americană ar urma să aibă loc în primăvara acestui an.

Președintele României a explicat că continuă analiza implicațiilor pe care le-ar avea prezența României la Consiliul pentru Pace:

„Suntem încă în discuţii cu partea americană şi obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări, care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Mai exact: care este formatul discuţiei şi, eventualii observatori, care este rolul lor în această şedinţă?”, a declarat Nicușor Dan înaintea summitului informal al Consiliului European, organizat la Castelul Alden-Biesen, în Belgia.

Ar putea România să refuze participarea?

Întrebat dacă țara noastră ar prefera să nu participe, în cazul în care rolul observatorilor este secundar, șeful statului a spus:

„Depinde, depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa, România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii.”

Un aspect e clar. Până la sfârșitul acestei săptămâni, Nicușor Dan va lua o decizie finală privind participarea sa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. În următoarele zile, Administrația Prezidențială va analiza toate implicațiile prezenței României la evenimentul din Washington.

Ce condiții are președintele României pentru a merge la Washington

Potrivit unor surse, Nicușor Dan nu ar dori să efectueze vizita doar pentru a asista la discuțiile Consiliului pentru Pace în calitate de observator.

Președintele român își dorește:

o întâlnire cu Donald Trump,

ca România să aibă un cuvânt de spus în cadrul Consiliului.

Acestea sunt condițiile esențiale pentru ca vizita să fie confirmată pe 19 februarie.

Țara noastră întârzie semnarea aderării la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump. În paralel, șeful statului are în plan o vizită în Polonia, menită să consolideze relațiile bilaterale.

Președintele Nicușor Dan a confirmat pe 6 februarie că a primit invitația oficială de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.