Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei" pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul

Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 21:15
Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
  1. Cum vrea Guvernul să ajute localitățile sărace
  2. Impozitele au fost chiar și triplate

Guvernul Bolojan pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru primăriile care nu fac față nici măcar cheltuielilor cu propriile salarii.

Cum vrea Guvernul să ajute localitățile sărace

După ce taxele locale s-au majorat consistent la începutul acestui an, Guvernul vrea să creeze un fond de solidaritate. Orașele mari, cu venituri ridicate, ar urma să aibă plafonate încasările la bugetele lor. Sumele care vor depăși acest prag vor ajunge la Guvern, care le va distribui către comunele și orașele care au venituri mici, spun surse citate de ȘtirileProTV.

Impozitele au fost chiar și triplate

Anunțate inițial ca majorate cu până la 80%, unele impozite și taxe locale au fost chiar triplate.

Asta în contextul în care Guvernul a publicat date comparative, care arată că administrațiile locale de la noi depind prea mult de banii de la București. Analiza mai arată că 83% din bugetele administrațiilor locale din România provin de la stat, față de o medie a Uniunii Europene de 51%. De asemenea, taxele și impozitele locale înseamnă sub 1% din PIB, comparativ cu 3,7% în UE, ceea ce face ca cheltuielile cu personalul să depășească veniturile proprii ale primăriilor, a susținut premierul Ilie Bolojan, pe Facebook.

Guvernul susține că reforma era inevitabilă și aplicarea noilor măsuri ar urma să aducă venituri suplimentare de aproximativ 3,7 miliarde lei în 2026, cu peste 30% mai mult față de 2025.

