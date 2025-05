Nicușor Dan a ajuns la Salina Praid. Este așteptat și în localitățile afectate de inundații din Covasna

Update: În jurul orei 12.00, Nicușor Dan a ajuns la Salina Praid, grav afectată de inundații. Câteva sute de persoane s-au adunat în fața salinei după sosirea preşedintelui, nerăbdători să audă răspunsurile și propunerile autorităţilor.

Prezent la Salina Praid este și ministrul interimar al Economiei, Bogdan Ivan. Vineri, acesta a anunțat că Ministerul Economiei și Ministerul Mediului vor adopta o hotărâre de Guvern pentru aprobarea unei investiții de urgență, menite să acopere costurile necesare soluționării problemei de la Salina Praid. Investiția este estimată în jurul sumei de 300 de milioane de lei.

La şedinţa de la Praid participă şi ministrul interimar al Finanţelor, Tanczos Barna, precum şi liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Autorităţile locale şi judeţene au solicitat Guvernului să sprijine persoanelor afectate de situaţia critică de la Salina Praid. În acest context, prim-ministrul interimar Cătălin Predoiu a decis constituirea unui grup de lucru interministerial, responsabil de evaluarea pagubele produse de infiltrația apei în salină şi de deciderea soluțiilor optime pentru înlăturarea pagubelor, refacerea şi salvarea punctului turist și de exploatare.

Nicușor Dan urmează să ajungă astăzi, în jurul orei 12.00, la Salina Praid și în zonele afectate de inundații din județul Covasna. Vizitele ce vor avea loc în decursul zilei de sâmbătă vin ca un răspuns al șefului statului la solicitările , potrivit unor surse .

Președintele României este așteptat să ajungă la Salina Praid în jurul prânzului. Tot în următoarel ore ar urma să ajungă și ministrul Economiei, Bogdan Ivan, alături de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă și președintele Ungariei, Tamasa Sulyok, să facă o vizită la Salina Praid, cu scopul de a evalua situația și de a livra ajutoare prin intermediul Organizațiie de ajutor ecumenic din Ungaria, potrivit Agerpres, care citează MTI.

„Pentru noi, maghiarii, Praid este mai mult decât o așezare”, a spus Sulyok. „Face parte din sufletul Ținutului Secuiesc; este un loc care păstrează trecutul și speranțele noastre și unde acum omul este pus la încercare de natură”.

Guvernul, pregătit să aloce bani pentru soluționarea problemei de la Salina Praid

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a declarat, vineri seară, că Guvernul a pregătit o hotărâre pentru alocarea a aproximativ 300 de milioane de lei Administrației Apele Române. Banii ar urma să fie folosiți pentru impermeabilizarea pârâului Corund, cel care, în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă, s-a infiltrat în Salina Praid și în cele din urmă, a inundat-o. De asemenea, se urmărește construirea unui lac în amonte față de exploatarea minieră.

Planul autorităților este de a extrage apa din cele mai noi trei galerii, să se asigure că sunt stabile și să coboare la cele patru nivele inferioare. Despre posibilitatea prăbușirii salinei, ministrul afirmă că „e o ipoteză”.

„În momentul în care am preluat acest portofoliu, am fost informat despre situația de la Salina Praid. Am făcut mai multe întâlniri de lucru, de care ultima în cursul acestei dimineți. Între timp am investit peste 2 milioane de lei pe lucrurile de intervenție ca să prevenim pe cât posibil ca acea galerie să fie inundată. În momentul de față, i-am convocat pe cei de la Apele Române, am discutat cu Ministerul Mediului, există o hotărâre de Guvern prin care cerem aproximativ 300 de milioane de lei pentru ca «Apele Române» să poată să facă acea impermeabilizare a respectivului pârâu și un lac în amonte față de exploatarea minieră din Praid”, a declarat Bogdan Ivan, pentru Digi24.

Un plan care așteaptă de 15 ani să fie pus în aplicare ar fi putut salva Salina Praid

Salina Praid a fost închisă în urmă cu câteva săptămâni, iar acum, toate cele 10 nivele sut inundate complet. În interior, sunt peste 6 milioane de metri cubi de apă, volum care ar putea fi golit în cel puţin nouă luni şi după o investiţie enormă, arată o primă estimare. Deși semnale de alarmă au existat, un plan care ar fi putut preveni situația critică din prezent aşteaptă de 15 ani să fie pus în aplicare.

„Estimarea noastră este de 300 de mil. de lei ca şi necesar pentru a rezolva problema. Odată ce a apărut această situaţie, împreună cu ministrul de Finanţe, cu premierul, cu autorităţile locale şi cu CNSU, azi-noapte, am luat o decizie foarte fermă prin care am abilitat Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului să emită o Hotărâre de Guvern prin care stabilim o investiţie de urgenţă pentru a rezolva situaţia de fond”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Economiei, potrivit .

Localnicii din zonă au protestat, iar ca să calmeze spiritele, un directorul de dezvoltare al salinei a demisionat. Însă, situația a rămas neschimbată. Traiul de zi cu zi a celor aproape 5.000 de oameni din Praid, care depinde de funcționarea salinei, este în continuare amenințat. Închiderea Salinei ar putea atrage după sine închiderea a peste 120 de pensiuni şi restaurante din zonă.

Localnicii acuză autorităţile de neglijență și nepăsare, în condițiile în care, semne ale unui dezastru iminent au existat de ani întregi. Și anul trecut, mina a fost inundată, iar lucrările făcute de proprietar, compania de stat Salrom, s-au dovedit insuficiente. Acum, directorul general şi Administaţia se arată cu degetul reciproc.

„Singura soluţie, şi asta e o soluţie pe termen lung, ar fi ca cei de la ANAR să preia un proiect pe care ştiu că îl aveau de 10-15 ani de regularizare a pârâului, care constă în creearea unui polder, a unui baraj in amonte şi a unui lac de acumulare, pentru a preveni efectele undelor de viitură”, a spus Constantin Dan Dobrea, director general SALROM.