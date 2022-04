Surse: Președintele german Frank-Walter Steinmeier plănuia să viziteze Kievul dar nu a fost primit de Zelenski

Președintele german Frank-Walter Steinmeier plănuia să viziteze miercuri Kievul, însă președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky nu a vrut să-l întâlnească. Steinmeier este considerat unul dintre politicienii germani care în a strâns legături cu Rusia în ultimii ani, scrie .

Războiul în curs din Ucraina va fi în fruntea agendei, când Frank-Walter Steinmeier se va întâlni la Varșovia cu omologul său polonez, Andrzej Duda. Președintele german a fost recent criticat pentru apropierea de Rusia.

BREAKING: German President Steinmeier was planning to come to Kyiv tomorrow, but Selenskyj didnt want to meet him. Backround: Steinmeiers close ties to russia in the past years and his role with Northstream II and the so called „Steinmeier-Formel“.

