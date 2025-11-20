Reforma administrației locale și centrale ar putea fi amânată până după 8 decembrie, pe fondul lipsei de consens privind tăierile din administrația centrală. Dacă în privința administrației locale s-a ajuns la un acord, unde aproximativ 13.000 de angajați ar urma să își piardă locurile de muncă, discuțiile s-au blocat atunci când liderii au ajuns la capitolul reducerii cheltuielilor salariale din structurile centrale, informează Antena3.ro.

Reforma administrației locale și centrale ar putea fi amânată. De ce nu s-au înțeles asupra tăierilor

Potrivit surselor politice, reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile a devenit principalul punct de tensiune. Pe zona Educației, doar liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a opus inițial tăierilor, în timp ce ministrul Apărării, , ar fi solicitat exceptarea militarilor de la această măsură. În ultima ședință a Coaliției, Ilie Bolojan a cerut ca „niciun domeniu să nu fie exceptat”, poziție care a complicat și mai mult negocierile, potrivit .

Ulterior, premierul a transmis că Educația va fi exceptată, în timp ce conducerea PSD a votat împotriva „tăierii salariilor în sectorul bugetar”. Sorin Grindeanu ar fi amenințat chiar cu ieșirea de la guvernare în cazul în care tăierile salariale vor fi adoptate.

Ce domenii riscă să fie afectate

Situația este în continuare neclară, mai ales că Ministerul Apărării ar fi blocat tăierile în Armată. Totodată, sindicaliștii din Educație și Sănătate au avertizat că vor declanșa greva generală dacă veniturile lor vor fi diminuate.

Ce măsuri riscă să fie amânate odată cu reforma

Amânarea reformei administrației ar însemna, automat, și amânarea măsurilor deja discutate în Coaliție: tăierile din administrația locală și sancțiuni mai dure pentru cetățenii care nu își plătesc amenzile și impozitele.

Conform deciziilor deja agreate, în administrația locală ar urma să fie eliminate aproximativ 10% dintre posturile ocupate, însă, personalul din sănătate, învățământul preuniversitar și creșe nu ar fi afectat.