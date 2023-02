Surse: Sebastian Burduja ar urma să fie candidatul PNL la Primăria Generală / Implicațiile pentru alegerile din București de anul viitor (VIDEO)

Sebastian Burduja, în prezent președintele organizației PNL Sector 1 și ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ar urma să fie candidatul PNL la alegerile de anul viitor pentru Primăria Generală a Capitalei, susțin surse politice citate de B1 TV.

Informația vine la scurt timp după ce Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, din funcția de președinte al organizației PNL București și după ce liderul PMP, Eugen Tomac, a dat de înțeles că partidul pe care-l conduce îl va susține pe Nicușor Dan, actualul primar general, pentru a câștiga un nou mandat.

La rândul său, săptămânile trecute, Cătălin Drulă, președintele USR, a declarat că partidul său va face tot posibilul ca Primăria Capitalei să nu ajungă iar pe mâinile Gabrielei Firea (PSD), care de asemenea și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat. au fost în general favorabile lui Dan. USR va lua anul acesta decizia privind candidatul pe care-l va susține.

Însă o candidatură a lui Sebastian Burduja ar însemna ca blocul de Dreapta, care la precentele alegeri i-a asigurat victoria lui Nicușor Dan în detrimentul Gabrielei Firea, să fie spart de PNL, iar social-democrata să aibă practic cale liberă spre Primăria Generală.

Eventuala candidatură a lui Burduja (PNL), o veste bună pentru Firea (PSD)?

Subiectul a fost comentat de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în emisiunea „Bună, România!”, difuzată pe B1 TV.

„Dați-i mesaj doamnei Firea s-o felicităm! PNL-ul a decis că doamna Firea – dacă se confirmă informația – trebuie să-și reia mandatul. (…) Evident că tu când vrei să candidezi, vrei să iei voturi de la Nicușor Dan”, a comentat Radu Buzăianu.

În schimb, Răzvan Zamfir a explicat: „Nicușor Dan nu mai are în momentul de față, dacă un realizează un număr de magie până la anul, prima șansă. Dar dl Burduja, dacă ar avea în spate o mașinărie de propagandă eficientă, ceea ce nu văd să lipsească PNL în aceste momente, dacă va avea susținerea necesară, și nu e un băiat care să trăiască doar din salariul minim pe economei sau doar din salariul de ministru, având în vedere că e fiul unuia dintre cei mai importanți foști bancheri din această țară – tatăl său, dacă nu mă înșel, a fost la conducerea Bancorex la un moment dat… Oricine are șanse dacă e promovat 24 din 24, dacă are buget consistent, dacă are pedigree. Eu nu spun că e viitorul primar, nu am garanția că va fi candidat, spun doar că la modul în care se așază lucrurile – acum o săpămână aveam știrea că PSD și PNL sunt de acord ca Burduja să fie noul ministru de Finanțe, demisionează Ciucu pentru că-și dă seama că are treabă la primărie… Cine crezi că va prelua șefia PNL București?”.