Sute de primării întrerup iluminatul public noaptea pentru a face economii. „Nu am 30.000 de lei să plătesc gazul pentru școală”

Sute de primării au decis să întrerupă iluminatul public de la 12 noaptea la 5 dimineața pentru a face economii. Vara, edilii mereu se plâng că rămân fără bani și cer rectificare bugetară, dar, spun ei, anul acesta situația e chiar mai rea din cauza prețurilor tot mai mari la e, și Primarii cer bani în plus de la Guvern, dar bugetul național nu suportă toate solicitările.

Premierul Nicolae Ciucă (PNL) și ministrul de Finanțe, Adrian Câciu (PSD), se întâlnesc, luni, cu toate asociațiile locale din România, pentru a discuta despre noul Cod Fiscal, dar aleșii locali vor să ridice și problema banilor de la rectificare, informează

Primarii se plâng că rămân fără bani

„Comunele nu mai au bani nici pentru funcționare. În secțiunea de dezvoltare, nu avem bani din cauza creșterii prețurilor la materialele de construcție. Chiar dacă mărim prețurile pentru proiecte, mărim pe hârtie, nu avem resursa financiară, nu poți continua lucrarea”, a declarat Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România și primar independent în comuna Vulcana Băi, județul Dâmbovița.

Acesta a susținut că sute de comune au decis să stingă lumina între 12 noaptea și 5 dimineața.

„Eu nu am 30.000 de lei să dau la școală, cheltuielile cu gazele pentru școală sunt neplătite din luna martie. Nu am ce să fac, sunt într-o situație de criză. Nu sunt singurul în această situație, există sute de cazuri la nivel național. Directoarea îmi face demersuri să plătesc, că eu sunt cel care dă banii. Și eu nu am bani în cont”, a mai spus Drăghici, pentru Europa Liberă România.

Emil Drăghici s-a mai plâns că „prețurile au luat-o razna” și că sunt șanse mari ca multe primării să termine anul cu și facturi neachitate: „Vine iarna, iar vom avea probleme cu sistemele de încălzire”.

O altă viziune asupra problemelor cu banii pe care le reclamă primarii

Marian Răducan (independent), primarul încă din 1992 al comunei Șișești, din județul Mehedinți, spune, în schimb, că el se descurcă pentru că primăria funcționează cu o treime din personalul stabilit prin organigramă, iar salariile sunt undeva la 40% din maximul prevăzut de lege.

„Noi așteptăm rectificarea pentru a suplimenta anumite cheltuieli să putem dota un dispensar sau pentru alte studii de fezabilitate”, a precizat Răducan.

El a mai spus că fiecare ar trebui să se întindă cât îi e plapuma, iar primarii care au organizat diferite festivaluri nu ar trebui să se plângă acum că nu au bani.