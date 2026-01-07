Suveraniștii au descoperit de ce a rămas Nicușor Dan blocat în Franța. Conspirația „avionul” (VIDEO)

Suveraniștii nu puteau rata ocazia să speculeze faptul că Nicușor Dan a rămas în Franța, deși toți ceilalți lideri care au participat la Coaliția de Voință au plecat încă de aseară.

Suveraniștii au găsit conspirația

Aeronava cu care președintele Nicușor Dan urma să revină miercuri dimineață în țară nu poate decola de pe aeroportul din Paris, după ce pista a fost acoperită de un strat consistent de zăpadă. Șeful statului a solicitat un avion prezidențial, scrie site-ul televiziunii unde activează propaganda suveraniștilor în frunte cu Anca Alexandrescu.

Acum, să vedem ce a spus, de fapt, Nicușor Dan despre achiziția unei aeronave prezidențiale.

”La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi. Nu se pune problema (achiziţionării unei aeronave prezidenţiale) în 2026.”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Conspirația „avionul”

în afara faptului că răstălmăcesc ce spune Nicușor Dan, suveraniștii au descoperit de fapt ce stă în spatele rămânerii lui Nicușor în Franța. Cităm din Bogdan Tiberiu Iacob, un jurnalist suveranist care îi transmite seară de seară Ancăi Alexandrescu informații de amploare și tot felul de analize.

„Ce șmecherie se ascunde aici? 35 de înalți oficiali din toată Europa au participat la reuniunea de ieri, de la Paris, dar singurul care rămâne înzăpezit e Nicușor Dan. Pentru că avionul militar Spartan, special construit pentru zbor în condiții dificile, cu sisteme avansate de de-icing pe aripi, stabilizatoare, prize de aer ale motoarelor și elice și care poate opera pe piste nepregătite, inclusiv acoperite cu zăpadă sau gheață, ce să vezi, nu poate decola spre țară, după unele surse media.

Alte surse media spun că, de fapt, nu poate ateriza la București, că e ceață. Și imediat se lansează teza necesității imperative a unei aeronave prezidențiale. Bănuiesc că un Airbus francez, nu-i așa?”, scrie jurnalistul.

Bineînțeles, nimeni nu crede că era nevoie de o astfel de stratagemă pentru a lua un avion prezidențial de la francezi, dar e păcat să ratezi o dacă e la îndemână.