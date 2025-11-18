Tăierile ilegale descoperite din nou în Sectorul 3 au readus problema protejării spațiilor verzi în centrul atenției. Autoritățile primesc presiuni să acționeze mai ferm. Ministrul Mediului spune că legislația actuală nu mai este suficientă.

Ce a declanșat noul val de reacții în Sectorul 3

Un nou episod de tăieri neautorizate a fost observat luni pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 18A. Locatarii au alertat din nou autoritățile după ce muncitorii au revenit pentru a elimina alți . Este al treilea incident în același loc într-o singură săptămână. Martorii au spus că au recunoscut aceleași persoane implicate în defrișările ilegale din Parcul IOR. Informația a fost confirmată de administratorul public al Capitalei, Lucian Judele. El anunțase anterior că autorii vor primi amenzi totale de 20.000 de euro.

După apariția cazului în presă, localnicii au găsit marți noi tăieri. Echipa de control descoperise inițial 14 arbori eliminați, iar luni au lipsit încă patru tei. Situația indică o continuitate a intervențiilor, în ciuda sancțiunilor crescute aplicate în Capitală.

Cum au anticipat autoritățile posibila revenire a echipelor de tăieri

Potrivit lui Lucian Judele, Direcția de Mediu a cartografiat toți arborii din zonă. Măsura a fost luată deoarece exista posibilitatea revenirii echipelor. Compararea situației actuale cu cea din săptămâna trecută a confirmat lipsa arborilor suplimentari. Autoritățile au găsit drujbe la fața locului, iar persoanele implicate ar fi recunoscut tăierile. Declarațiile date pe proprie răspundere au fost considerate suficiente de polițiști, în absența unui flagrant. Administratorul public afirmă că este vorba despre aceiași indivizi implicați în defrișările din Parcul IOR.

Tăierea ilegală a unui arbore este amendată acum cu sume între 3.000 și 5.000 de lei. Noile valori sunt semnificativ mai mari decât cele din trecut. Înainte, multe sancțiuni ajungeau la doar 100 de lei sau chiar 25–50 de lei. Pe lângă amenzi, cei vinovați trebuie să replanteze până la 10 arbori pentru fiecare copac eliminat. Pentru cei 14 arbori tăiați inițial, amenzile urcă la 20.000 de euro. Pentru cei patru tei dispăruți ulterior se vor adăuga încă 4.000–7.000 de euro.

Ce schimbări legislative anunță ministrul Mediului

spune că situația arată limitele sancțiunilor actuale. Ea afirmă că tăierile ilegale nu trebuie tratate doar ca simple contravenții. „Voi propune un pachet de modificări legislative prin care tăierile abuzive din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Dacă nu facem această reformă, ne vom trezi într-o zi că nu mai avem nimic de protejat”, a declarat Buzoianu. Ea atrage atenția asupra riscului de a transforma orașele în zone excesiv mineralizate. Ministrul spune că legislația este prea permisivă.

„Este inadmisibil ca în București să asistăm, din nou și din nou, la tăieri de arbori în parcuri și spații verzi, fie ele și retrocedate sau aflate în proprietate privată. Faptul că vorbim despre recidivă, în același sector și în legătură cu aceiași actori, arată foarte clar că actualul regim de sancțiuni nu este suficient pentru a-i descuraja pe cei care văd arborii doar ca pe un obstacol în calea unor proiecte imobiliare”, a spus ministrul, potrivit Capital.ro.

Ea subliniază cele două niveluri de responsabilitate. „Legislația este prea laxă cu cei care distrug spațiile verzi și nu putem transforma orașele în «cuptoare de beton» doar pentru profit pe termen scurt. Aceste situații ridică două niveluri de răspundere: autoritățile locale trebuie să verifice documentele și să aplice amenzile maxime, iar trebuie să creeze un cadru legislativ care să nu mai permită tratamentul acestor fapte ca simple contravenții. Voi propune un pachet de modificări legislative prin care tăierile abuzive din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Dacă nu facem această reformă, ne vom trezi într-o zi că nu mai avem nimic de protejat”, a mai spus Buzoianu.

În ce stadiu se află verificările Poliției Locale

Poliția locală a Capitalei continuă verificările privind actele și identitatea persoanelor implicate. Sunt analizate și posibile amenințări semnalate de martori. Mandatarul proprietarei terenului a fost din nou chemat să prezinte documentele. Aceste acte ar fi trebuit să explice intervenția, dar nu au fost depuse. Procedura prevede două convocări înainte de emiterea amenzii. Întregul proces nu trebuie să depășească o săptămână, potrivit lui Lucian Judele.