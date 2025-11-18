B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Mediului anunță pedepse penale pentru tăierile abuzive de copaci. Ce presupune pachetul de modificări legislative

Ministrul Mediului anunță pedepse penale pentru tăierile abuzive de copaci. Ce presupune pachetul de modificări legislative

Iulia Petcu
18 nov. 2025, 20:41
Ministrul Mediului anunță pedepse penale pentru tăierile abuzive de copaci. Ce presupune pachetul de modificări legislative
Deputata USR Diana Buzoianu. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a declanșat noul val de reacții în Sectorul 3
  2. Cum au anticipat autoritățile posibila revenire a echipelor de tăieri
  3. Ce schimbări legislative anunță ministrul Mediului
  4. În ce stadiu se află verificările Poliției Locale

Tăierile ilegale descoperite din nou în Sectorul 3 au readus problema protejării spațiilor verzi în centrul atenției. Autoritățile primesc presiuni să acționeze mai ferm. Ministrul Mediului spune că legislația actuală nu mai este suficientă.

Ce a declanșat noul val de reacții în Sectorul 3

Un nou episod de tăieri neautorizate a fost observat luni pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 18A. Locatarii au alertat din nou autoritățile după ce muncitorii au revenit pentru a elimina alți copaci. Este al treilea incident în același loc într-o singură săptămână. Martorii au spus că au recunoscut aceleași persoane implicate în defrișările ilegale din Parcul IOR. Informația a fost confirmată de administratorul public al Capitalei, Lucian Judele. El anunțase anterior că autorii vor primi amenzi totale de 20.000 de euro.

După apariția cazului în presă, localnicii au găsit marți noi tăieri. Echipa de control descoperise inițial 14 arbori eliminați, iar luni au lipsit încă patru tei. Situația indică o continuitate a intervențiilor, în ciuda sancțiunilor crescute aplicate în Capitală.

Cum au anticipat autoritățile posibila revenire a echipelor de tăieri

Potrivit lui Lucian Judele, Direcția de Mediu a cartografiat toți arborii din zonă. Măsura a fost luată deoarece exista posibilitatea revenirii echipelor. Compararea situației actuale cu cea din săptămâna trecută a confirmat lipsa arborilor suplimentari. Autoritățile au găsit drujbe la fața locului, iar persoanele implicate ar fi recunoscut tăierile. Declarațiile date pe proprie răspundere au fost considerate suficiente de polițiști, în absența unui flagrant. Administratorul public afirmă că este vorba despre aceiași indivizi implicați în defrișările din Parcul IOR.

Tăierea ilegală a unui arbore este amendată acum cu sume între 3.000 și 5.000 de lei. Noile valori sunt semnificativ mai mari decât cele din trecut. Înainte, multe sancțiuni ajungeau la doar 100 de lei sau chiar 25–50 de lei. Pe lângă amenzi, cei vinovați trebuie să replanteze până la 10 arbori pentru fiecare copac eliminat. Pentru cei 14 arbori tăiați inițial, amenzile urcă la 20.000 de euro. Pentru cei patru tei dispăruți ulterior se vor adăuga încă 4.000–7.000 de euro.

Ce schimbări legislative anunță ministrul Mediului

Ministrul Diana Buzoianu spune că situația arată limitele sancțiunilor actuale. Ea afirmă că tăierile ilegale nu trebuie tratate doar ca simple contravenții. „Voi propune un pachet de modificări legislative prin care tăierile abuzive din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Dacă nu facem această reformă, ne vom trezi într-o zi că nu mai avem nimic de protejat”, a declarat Buzoianu. Ea atrage atenția asupra riscului de a transforma orașele în zone excesiv mineralizate. Ministrul spune că legislația este prea permisivă.

„Este inadmisibil ca în București să asistăm, din nou și din nou, la tăieri de arbori în parcuri și spații verzi, fie ele și retrocedate sau aflate în proprietate privată. Faptul că vorbim despre recidivă, în același sector și în legătură cu aceiași actori, arată foarte clar că actualul regim de sancțiuni nu este suficient pentru a-i descuraja pe cei care văd arborii doar ca pe un obstacol în calea unor proiecte imobiliare”, a spus ministrul, potrivit Capital.ro.

Ea subliniază cele două niveluri de responsabilitate. „Legislația este prea laxă cu cei care distrug spațiile verzi și nu putem transforma orașele în «cuptoare de beton» doar pentru profit pe termen scurt. Aceste situații ridică două niveluri de răspundere: autoritățile locale trebuie să verifice documentele și să aplice amenzile maxime, iar Ministerul Mediului trebuie să creeze un cadru legislativ care să nu mai permită tratamentul acestor fapte ca simple contravenții. Voi propune un pachet de modificări legislative prin care tăierile abuzive din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Dacă nu facem această reformă, ne vom trezi într-o zi că nu mai avem nimic de protejat”, a mai spus Buzoianu.

În ce stadiu se află verificările Poliției Locale

Poliția locală a Capitalei continuă verificările privind actele și identitatea persoanelor implicate. Sunt analizate și posibile amenințări semnalate de martori. Mandatarul proprietarei terenului a fost din nou chemat să prezinte documentele. Aceste acte ar fi trebuit să explice intervenția, dar nu au fost depuse. Procedura prevede două convocări înainte de emiterea amenzii. Întregul proces nu trebuie să depășească o săptămână, potrivit lui Lucian Judele.

Tags:
Citește și...
Ionuț Moșteanu se opune categoric tăierilor salariale din Armată: „Suntem cu un război la graniţă, în fiecare săptămână bubuie dronele lângă noi”
Politică
Ionuț Moșteanu se opune categoric tăierilor salariale din Armată: „Suntem cu un război la graniţă, în fiecare săptămână bubuie dronele lângă noi”
Profesorii și medicii nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Ce anunț a făcut ministrul Muncii: „Aceste tăieri nu sunt nici ideea mea, nici ideea PSD”
Politică
Profesorii și medicii nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Ce anunț a făcut ministrul Muncii: „Aceste tăieri nu sunt nici ideea mea, nici ideea PSD”
Ciprian Ciucu reclama lipsa de coordonare dintre Primăria Capitalei și alte instituții: „Astăzi faci o stradă și peste două luni, cei de la gaze sapă în același loc”
Politică
Ciprian Ciucu reclama lipsa de coordonare dintre Primăria Capitalei și alte instituții: „Astăzi faci o stradă și peste două luni, cei de la gaze sapă în același loc”
Noul pachet de taxe pentru 2026, aprobat de Parlament. Ce taxe și impozite cresc și ce noi reguli se aplică de la 1 ianuarie
Politică
Noul pachet de taxe pentru 2026, aprobat de Parlament. Ce taxe și impozite cresc și ce noi reguli se aplică de la 1 ianuarie
Ciucu: Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR!
Politică
Ciucu: Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR!
Ciprian Ciucu se implică în salvarea parcului IOR. Candidatul PNL a semnat pactul pentru salvarea spațiului verde
Politică
Ciprian Ciucu se implică în salvarea parcului IOR. Candidatul PNL a semnat pactul pentru salvarea spațiului verde
Cătălin Drulă a prezentat bilanțul: Ce proiecte a realizat cât timp a fost ministru al Transporturilor: „Toate lucrurile astea le-am făcut în opt luni” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă a prezentat bilanțul: Ce proiecte a realizat cât timp a fost ministru al Transporturilor: „Toate lucrurile astea le-am făcut în opt luni” (VIDEO)
Ciprian Ciucu propune o nouă viziune pentru Bulevardul Magheru: mai mult spațiu pietonal, verde și activitate economică
Politică
Ciprian Ciucu propune o nouă viziune pentru Bulevardul Magheru: mai mult spațiu pietonal, verde și activitate economică
Ludovic Orban, primele declarații după ce a fost demis de Nicușor Dan. Ultima discuție dintre cei doi (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban, primele declarații după ce a fost demis de Nicușor Dan. Ultima discuție dintre cei doi (VIDEO)
Apel căte pensionarii români: Nu vă mai lăsați manipulați de politicieni!
Politică
Apel căte pensionarii români: Nu vă mai lăsați manipulați de politicieni!
Ultima oră
20:55 - Ionuț Moșteanu se opune categoric tăierilor salariale din Armată: „Suntem cu un război la graniţă, în fiecare săptămână bubuie dronele lângă noi”
20:53 - Profesorii și medicii nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Ce anunț a făcut ministrul Muncii: „Aceste tăieri nu sunt nici ideea mea, nici ideea PSD”
20:21 - Ciprian Ciucu reclama lipsa de coordonare dintre Primăria Capitalei și alte instituții: „Astăzi faci o stradă și peste două luni, cei de la gaze sapă în același loc”
20:18 - Noul pachet de taxe pentru 2026, aprobat de Parlament. Ce taxe și impozite cresc și ce noi reguli se aplică de la 1 ianuarie
20:09 - Ciucu: Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR!
Catalin Drula
19:58 - Ciprian Ciucu se implică în salvarea parcului IOR. Candidatul PNL a semnat pactul pentru salvarea spațiului verde
19:45 - O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei
19:30 - Donald Trump continuă atacurile la adresa jurnaliștilor: „Liniște, purcelușo”. Întrebarea care l-a enervat pe președintele SUA
19:30 - Rușii loviți unde îi doare mai rău. Putin mărește accizele la votcă pentru a finanța războiul din Ucraina
19:14 - Cătălin Drulă a prezentat bilanțul: Ce proiecte a realizat cât timp a fost ministru al Transporturilor: „Toate lucrurile astea le-am făcut în opt luni” (VIDEO)