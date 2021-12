Tanczos Barna: N-aș dori să mai existe centrale individuale în apartamentele din construcțiile noi. Pot să primească apă caldă și căldură de la o centrală la nivel de scară sau de bloc (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune că nu și-ar mai dori să existe centrale individuale în apartamentele din construcțiile noi și că aceste apartamente ar putea primi apă caldă și căldură de la o centrală la nivel de scară sau chiar de bloc. „Există tehnologie suficientă astăzi să existe independență și flexibilitate la nivel de apartament”, a subliniat oficialul, miercuri seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Ministrul Mediului, pe B1 TV. Ce a spus Tanczos Barna despre centralele individuale

„Cu siguranță, aceste centrale au apărut datorită faptului că au eșuat celelalte. A eșuat sistemul centralizat și oamenii au fost obligați, nevoiți să își pună centrale individuale. Repet, am repetat de foarte multe ori, nu am vorbit nici o secundă despre centralele existente în apartamente. Am vorbit despre construcțiile noi, unde trebuie să impunem ca sistemele de încălzire să fie mai eficiente, mai puțin poluatoare. Din acest punct de vedere, varianta centralei la nivel de scară sau la nivel de bloc este mult mai bună decât varianta centralei individuale. Vorbesc de ansamblu rezidențial cu apartamente individuale, unde n-aș dori ca în aceste apartamente individuale să mai existe centrale individuale. Într-un bloc nou, fiecare apartament poate să primească căldura, apa caldă de la o centrală la nivel de bloc. Există tehnologie suficientă astăzi să existe independență și flexibilitate la nivel de apartament”, a explicat oficialul.

Ministrul a oferit drept exemplu situația din Brașov, unde deja a fost interzisă instalarea centralelor individuale în apartamentele noi.

„Sunt orașe unde toți dezvoltatorii imobiliari sunt trimiși prima dată să negocieze cu sistemul centralizat de furnizare a apei calde și a căldurii. Abia dacă nu se înțeleg, în a doua fază li se permite eventual să monteze centrale la nivel de bloc. În Brașov, de exemplu, deja nu este voie să pui centrale individuale în apartamentele noi. La Cluj, de exemplu, la fel, s-a pus deja în discuție la Consiliul municipal interzicerea centralelor individuale”, a adăugat Tanczos Barna, care a vorbit pe B1 TV și despre procedurile de infrigement cu care se confruntă România.