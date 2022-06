Tanczos Barna: „UE a impus tuturor statelor membre o taxă nouă de carbon” / De ce spune ministrul Mediului că România va fi ţară „net beneficiară”

Tanczos Barna (UDMR), ministrul Mediului, a declarat că din 2027, vreme de opt ani, va fi în vigoare la nivel european o „taxă de carbon” pentru cei care folosesc, în transporturi şi pentru spaţiile locative, combustibili care produc . Ministrul a precizat că România va avea de câștigat, căci va plăti taxe de un miliard de euro, dar va primit șase miliarde din fondul care va constituit prin plata acestor taxe.

Tanczos Barna, despre noua taxă la nivel european

„Europa, în momentul de faţă, a impus tuturor statelor membre o taxă nouă de carbon. (…) Sunt două elemente: , plus centrala de acasă pentru gaz sunt cele două elemente care vor fi taxate pentru a colecta pentru Fondul social de climă sumele care se reintroduc în economie, sub formă de subvenţie sau sub formă de sprijin pentru tranziţie, pentru cumpărarea altor centrale, altor soluţii, pompe de căldură, fotovoltaice ş.a.m.d.”, a declarat Tanczos Barna, la Euronews România, potrivit

Ministrul a precizat că există un acord ca acest Fond social de climă să fie de 59 de miliarde de euro, bani care vor fi folosiţi mai ales în zonele în care „această tranziţie în zona locativă şi transport are un impact semnificativ asupra cetăţenilor care suferă de sărăcie energetică”.

Tanczos a adăugat că „probabil taxele vor fi, pe litru, undeva între 50 de bani şi un leu”.

Tanczos Barna: România va beneficia de aproape 6 miliarde din Fondul social de climă

Ministrul Mediului a precizat că România va fi „net beneficiară” a acestui fond, deoarece va contribui la el cu un miliard, dar va primi 5,8 – 5,9 miliarde de euro.

„Vom putea folosi 35% din acest fond pentru a compensa la nivelul cetăţenilor plata taxei, adică în familiile unde veniturile se situează la un anumit nivel, nu s-a stabilit încă nivelul acesta, se va putea veni cu un sprijin direct la cetăţean, la familie, la gospodărie pentru a acoperi acest plus de cheltuială. În plus, din diferenţa de 65% se pot finanţa diverse tehnologii de reducere a emisiilor de carbon”, a mai declarat Tanczos Barna, potrivit News.ro.