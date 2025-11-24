B1 Inregistrari!
Mihai Tatulici: Miroase discret a praf de pușcă. Ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi. Pe rețelele sociale e un flux de îndemn la revoltă tot mai accelerat. Statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 nov. 2025, 21:59
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Tatulici: Românii simt că politicienii își bat joc de ei
  2. Propaganda zburdă pe rețelele sociale. Serviciile nu fac nimic

Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici susține că politicienii își bat joc de oameni, iar oamenii își dau seama de acest lucru și sunt tot mai revoltați. „Societatea românească are deja un discret miros de praf de pușcă”, spune Tatulici. Revolta e alimentată și de propaganda tot mai agresivă de pe rețelele sociale. Scriitorul mai remarcă faptul că serviciile românești nu fac nimic pentru a contracara această propagandă, care exploatează emoțiile negative ale românilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tatulici: Românii simt că politicienii își bat joc de ei

„Oameni ăștia inconștienți își imaginează că nu se va întâmpla nimic, dar societatea românească are deja un discret miros de praf de pușcă. Rețelele de oameni contaminate de rețele, plus alții care au fost neutri, ca să zic așa, adică neparticipativi la viața socială a României, vor fi încet, încet atrași de valul ăsta, se vor duce în această direcție și eu am pronosticat, la inconștiența clasei politice de azi din România, că ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi.

Nu vreau să fiu pompierul atomic, dar nu văd altă soluție. Oamenii nu sunt proști! Oamenii înțeleg că continuă să fie ei bătaia de joc a acestor băieți, care cred că politica e pe sine die marea lor putere. Nu e!

O s-o ia rău de tot! Nu știu când, depinde de răbdarea românilor. Noi avem și calitatea asta că răbdăm nepermis de mult”, a declarat Mihai Tatulici.

Propaganda zburdă pe rețelele sociale. Serviciile nu fac nimic

Acesta a explicat apoi că pe rețelele sociale oamenii sunt manipulați prin metode științifice. Clipurile emoționează, căci sunt cu copii și bătrâni, și stârnesc, fiind cu „incidențe între autoritate și popor”.

Filmul general „îndeamnă la revoltă” și „statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic, nimeni nu face nimic”.

„E un flux de îndemn la revoltă din ce în ce mai accelerat. Nu știu unde trăiesc oamenii ăștia, pe cuvânt! Nu știu unde trăiesc… Ăștia nu trăiesc în România? Nu văd ce vedem și noi?”; a mai afirmat Mihai Tatulici.

Catalin Drula
