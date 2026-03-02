Tensiuni în coaliția de guvernare: PSD discută dacă rămâne la guvernare, iar PNL reacționează. Replici dure între cele două părți (VIDEO)

Războiul din Orientul Mijlociu este motiv de scandal și în coaliția de guvernare. Liberalii le reproșează social-democraților că se țin de ședințe pentru ruperea guvernării, în timp ce sute de români sunt prinși în război.

Cum a reacționat PNL după ședința PSD?

Partidul Național Liberal a reacționat oficial după ședința PSD, acuzând momentul ales de social-democrați pentru aceste discuții, care ar putea pune sub semnul întrebării stabilitatea în coaliția de guvernare într-un context internațional tensionat. în care subliniază că astfel de dezbateri interne pot afecta încrederea cetățenilor, având în vedere situația externă și economică dificilă.

„Cetățenii români sunt îngrijorați în aceste zile și cu privire la situația internațională și la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

În același timp, Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona această situație dificilă, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe”, se arată în poziția oficială a liberalilor.

PNL subliniază că, în paralel cu ședința PSD, premierul și mai mulți membri ai Cabinetului erau reuniți la Palatul Victoria pentru a gestiona situații de urgență legate de românii aflați în zone de conflict. Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției.”, transmit liberalii.

Pe lângă reacțiile oficiale, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, l-a acuzat pe Grindeanu de „joc dublu”, afirmând că discursul PSD în public nu corespunde pozițiilor exprimate în discuțiile coaliției și că astfel de declarații creează incertitudine în rândul partenerilor. De asemenea, unii liberali locali au criticat PSD pentru că, prin declarațiile sale, ar pune „în pericol stabilitatea României” chiar când țara are nevoie de unitate pentru a accesa fonduri europene și pentru a finaliza negocierea bugetului.

Ce a decis PSD cu privire la coaliția de guvernare

Conducerea PSD a decis în unanimitate să extindă consultarea internă referitoare la participarea partidului la guvernare și la condițiile pe care le poate impune pentru a continua sprijinul Executivului. Decizia a venit într-un context de nemulțumiri interne legate de modul în care funcționează coaliția de guvernare, respectarea acordurilor politice și poziția PSD în negocierile privind bugetul de stat.

‘Tocmai am închis o ședință a Comitetului Politic Național în care s-au prezentat principalele date ale acestei săptămâni, cu referire la bugetul de stat pe anul 2026. În cursul acestei zile va avea loc o ședință de coaliției în care ministrul de Finanțe va prezenta membrilor coaliției structura bugetului.

După acest element va urma o analiză în cadrul PSD pentru a vedea dacă acele elemente pe care le-am solicitat încă de la început să fie cuprinse în corpul bugetului sunt cuprinse sau nu, iar după acest moment va urma o decizie, o analiză internă și o decizie foarte clară din partea PSD dacă vom vota bugetul de stat pe anul 2026 sau nu.”, a declarat după ședința PSD.

Săptămâna trecută, liderul PSD Sorin Grindeanu declara că „stabilitatea nu înseamnă supunere” și că partidul va rămâne la guvernare „atâta timp cât vom avea un cuvânt de spus”.

El a afirmat că în interiorul coaliției au existat situații în care deciziile au fost luate fără consultare reală și a indicat bugetul pentru 2026 drept moment decisiv pentru poziționarea PSD.