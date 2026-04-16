Tensiuni uriașe în coaliție! Președintele României, Nicușor Dan, a discutat joi, la Europa FM, despre problemele existente pe scena politică, după ce PSD a declanșat o criză în coaliția de guvernare.

Șeful statului a abordat subiecte sensibile, de la numirile din justiție până la relația dintre partide și viitorul alianței pro-occidentale.

A existat un troc politic în numirile din justiție?

Întrebat despre suspiciunile privind o eventuală înțelegere politică în spatele numirilor din sistemul judiciar, Nicușor Dan a respins ferm aceste acuzații:

„N-a fost un troc politic. Legea interzice. Dintre numele care contează, adică Cerbu, Chiriac, Miron, dacă mă întrebați ierarhia – am mare încredere în doamna Chiriac. Nu are o problemă de moralitate dna Chiriac”, a spus președintele, potrivit .

Totodată, acesta a explicat că a avut o poziție constantă în ceea ce îi privește pe procurorii controversați:

“Nu contează funcția de adjunct, e o falsă discuție. Domnii Voineag și Florența au candidat adjuncți la alte parchete, i-am criticat de asemenea săptămâna trecută, mi-am păstrat consecvența. Au trecut de un test la Ministerul Justiției”

Cum răspunde acuzațiilor legate de cazul de la Huși

Președintele a comentat și criticile privind activitatea procurorului Cristina Chiriac, în contextul unui dosar sensibil:

„Nu a ascuns nimic. Ea nu a făcut nimic cu imaginile pentru că în imagini nu erau minori și era un act (sexual – n.red.) consimțit. Ulterior, în dosarul de la Curtea de Apel Iași au existat mărturii și probe care au dus la condamnare pentru agresiune asupra minorilor”.

De asemenea, a oferit explicații suplimentare legate de acest caz:

„A văzut niște filme cu un act sexual consimțit între adulți, asta e ce a văzut ea (despre imaginile cu sex între episcopul de Huși, care era și profesor, și elevii săi – n.red).”

Ce așteptări are de la noua conducere DIICOT

Nicușor Dan a transmis un mesaj clar privind prioritățile în lupta antidrog:

„De la dl Codrin Miron, noul șef DIICOT, aștept o luptă cu marile rețele de droguri, nu cu micii consumatori. Mă aștept la primele rezultate în șase luni”.

De ce este criticat de foști susținători

Întrebat despre criticile venite din partea unor persoane publice, cum ar fi CTP, Tudor Chirilă, care l-au susținut anterior, președintele a avut un ton conciliant:

„Toată simpatia pentru oamenii care mă critică, nici un fel de suspiciune de rea credință. Am fost mirat că atacurile au început înainte să termin explicațiile E normal, suntem un popor latin, emoțional. Dar după ce am răspuns la toate întrebările, aștept ca oamenii să decanteze informațiile și să ne uităm obiectiv la datele problemei”.

Tensiuni uriașe în coaliție! Cum vede reacțiile din societate și sprijinul politic

Șeful statului consideră că reacțiile din spațiul public sunt puternic influențate de emoție:

„Suntem o societate care trăiește politica foarte emoțional. Evident că atunci când ai niște suporteri ai PSD care ani de zile cu suporterii USR sau reformiști și văd o falie în zona aceea, ei se bucură. Eu rămân consecvent în a spune că avem o problemă cu corupția, o problemă cu sistemul de justiție”.

Cum explică deciziile privind procurorii

Președintele a subliniat că a avut discuții ample înainte de a lua deciziile:

„Să ai o discuție actuală cu zeci de procurori din toate cele 3 parchete ajută să îți formezi o opinie despre cum să dinamizezi un sistem public în care lucrurile au devenit extrem de formale, cu indicatori care încearcă să gestioneze această avalanșă de dosare și nu mai vedem care e scopul acestui sistem. Suntem destul de aproape de optim (despre numirile de procurori)”.

De ce a primit aviz negativ din partea CSM

Referitor la opoziția venită din Consiliul Superior al Magistraturii, Nicușor Dan a explicat:

„Am discutat și cu oameni din CSM. Opinia unora e că nu poate performa la Parchetul general un procuror care vine din alt parchet. Eu nu sunt de acord”.

Se pregătește un referendum în justiție?

Șeful statului a anunțat că acest demers este iminent: „Nu cred că mai departe de o lună.”

El a explicat și rolul acestuia: „Parchetul e numai o parte din lumea justiției. Referendumul va valida sau va valida o ipoteză lansată de judecători”.

Au existat abuzuri, în trecut, în justiție?

Întrebat despre activitatea Laurei Kovesi, Nicușor Dan a sugerat că au existat probleme, dar fără dovezi oficiale clare:

„Cred c-au fost făcute, dar avem un raport? Dacă tot se fac afirmațiile astea foarte grave, că s-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politice. Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri”.

Tensiuni uriașe în coaliție! Cine este responsabil pentru actuala criză politică

Președintele a evitat să indice direct un vinovat, insistând asupra climatului tensionat din societate:

„Nu e problemă de lideri politici. Mă preocupă că după ce fiecare am trecut de șocul alegerilor, ne-am întors la o luptă de uzură”.

Tensiuni uriașe în coaliție! Ce soluție vede pentru depășirea crizei

Nicușor Dan a transmis că va încerca să rămână un mediator între partide: „Îmi voi păstra rolul de mediator, voi invita la calm”.

În același timp, a subliniat că decizia finală aparține partidelor:

„Răspunsul la criză va veni de la cele două partide mari implicate, și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia în săptămânile care urmează”.

Tensiuni uriașe în coaliție! De ce nu se poziționează de partea lui Ilie Bolojan

Președintele a explicat că încearcă să rămână echidistant:

„Nu vreau să fiu de o parte sau de alta. Suntem într-o situație în care fiecare din aceste partide, într-un mod oarecum legitim față de membrii lor, își va exprima democratic acțiunea politică. Voi încerca să îi aduc la masă”.