Acasa » Politică » Nicușor Dan: „Foarte probabil o să avem o criză politică”. Președintele, întrebat despre efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești (VIDEO)

Nicușor Dan: „Foarte probabil o să avem o criză politică". Președintele, întrebat despre efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești (VIDEO)

Ana Maria
20 apr. 2026, 13:43
Nicușor Dan: Foarte probabil o să avem o criză politică. Președintele, întrebat despre efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / X
Cuprins
  1. De ce a scăzut Bursa de la București
  2. Tensiunile politice s-au accentuat. Există riscuri majore pentru economie?
  3. Vor fi afectate PNRR și relațiile internaționale?
  4. Tensiunile politice s-au accentuat. Se conturează o criză politică?

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că, deși tensiunile politice s-au accentuat, există în continuare coerență și predictibilitate pe marile direcții economice și de politică externă ale țării. Declarațiile vin în contextul în care Bursa de Valori București a deschis ședința în scădere.

De ce a scăzut Bursa de la București

Șeful statului a fost întrebat despre impactul instabilității politice asupra economiei, în condițiile în care analiștii pun evoluția negativă a bursei pe seama tensiunilor din coaliție.

Bursa de la București a deschis în scădere astăzi, sunt analiști care spun că incertitudinea din politica internă influențează această evoluție.

Pe de altă parte, țara noastră urmează să fie un hub diplomatic important în perioada care urmează, urmează Summitul B9, avem vizite oficiale importante.

Ceea ce vreau să vă întreb este ce semnale aveți privind efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești, pe de o parte, și asupra politicii internaționale, pe de altă parte, și ce faceți dumneavoastră acum activ și ce veți face în continuare pentru a atenua aceste efecte?”, a fost întrebat șeful statului, în cadrul unei declarații de presă.

Tensiunile politice s-au accentuat. Există riscuri majore pentru economie?

Nicușor Dan a recunoscut că tensiunile politice nu sunt noi, însă a subliniat că acestea nu au afectat deciziile esențiale ale statului.

“Există tensiuni politice de mult. Acum, intensitatea lor a crescut, însă, pe chestiunile importante, cum a fost OCDE-ul, de exemplu, în pofida tuturor tensiunilor, am văzut o coerență.”.

Vor fi afectate PNRR și relațiile internaționale?

Președintele a dat asigurări că direcțiile strategice ale României vor rămâne neschimbate, în ciuda posibilei crize politice.

“Aceeași coerență o să o vedem pe PNRR, aceeași coerență o să o vedem pe păstrarea parcursului financiar, aceeași coerență o să o vedem pe politica internațională a României.”.

Tensiunile politice s-au accentuat. Se conturează o criză politică?

Șeful statului nu a exclus un astfel de scenariu, însă a insistat asupra ideii de stabilitate pe termen lung.

“Deci, da, foarte probabil o să avem o criză politică, însă, pe chestiunile esențiale există predictibilitate. Ăsta e mesajul meu”, a încheiat Nicușor Dan.

