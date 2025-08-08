B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Theodor Paleologu: „Discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii ’90. Auzim aceleași slogane ca și atunci: moarte intelectualilor, străinii ne vor răul, nu ne vindem țara” (VIDEO)

Theodor Paleologu: „Discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii ’90. Auzim aceleași slogane ca și atunci: moarte intelectualilor, străinii ne vor răul, nu ne vindem țara” (VIDEO)

Ana Maria
08 aug. 2025, 17:59
Theodor Paleologu: „Discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii '90. Auzim aceleași slogane ca și atunci: moarte intelectualilor, străinii ne vor răul, nu ne vindem țara” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video

Profesorul Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, a făcut o analiză critică asupra guvernului actual și a oferit două variante privind componența acestuia, date fiind discuțiile care au apărut în interiorul coaliției. Paleologu a precizat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, că ori va rămâne așa cum e acum ori PSD va decide să se unească cu AUR.

Cuprins:

  • Când a mai avut loc o situație similară pe scena politică in România
  • De la cine s-a inspirat AUR în ceea ce privește discursurile și sloganele

Când a mai avut loc o situație similară pe scena politică in România

De asemenea, el a afirmat că discursul AUR seamănă foarte mult cu cel al partidelor politice din anii ’90, cum ar fi FSN, FDSN și PDSR.

El afirmă că cei din AUR au aceleași slogane și teme, precum „nu ne vindem țara”, care, în opinia sa, reflectă o cleptocrație înrădăcinată din acea perioadă. Paleologu a criticat și reîntoarcerea la formule politice care au contribuit la starea de precaritate din anii ’90, comparând realitățile politice de atunci cu cele de acum.

“PSD-ul are cele mai multe locuri în Parlament. E partidul care a fost cel mai votat la alegerile parlamentare de anul trecut. Aritmetic, ori avem această formulă – PSD, PNL, USR, UDMR ori, PSD-AUR. De altfel, noi am mai avut o asemenea oroare în trecut, și anume, faimosul patrulaterul roșu, din ’92 până în ’96, în care aveam așa: PDSR, PSM, erau oamenii lui Verdeț, cu Păunescu, în fine, groaznic. PRM și PUNR, deci exact ce ar fi și acum.

Ar fi exact același lucru ca patrulaterul roșu din vremea lui Iliescu. Dacă mor de dragul lui Iliescu, să revină la formula Iliescu din ’92-’96, care a fost o formulă absolut sinistră și care ne-a făcut să pierdem foarte mult, să pierdem timp și a contribuit foarte mult la starea de sărăcie și precaritate din anii ’90, pentru că, aritmetic, nu văd altceva”, a precizat Paleologu.

De la cine s-a inspirat AUR în ceea ce privește discursurile și sloganele

„Ori formula de acum și să termine marchiza Grindeanu cu toate fasoanele astea, toate ifosele pe care le are ori să asume puterea împreună cu prietenii lor din AUR. Și zic prietenii lor din AUR, pentru că, de fapt, discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii ’90.

Auzim aceleași slogane ca și atunci – moarte intelectualilor, străinii ne vor răul, nu ne vindem țara, nu ne vindem țara, ca să fure ei, evident, că așa s-a instalat cleptocrația patrihoților în anii ’90.

A și spus Becali că grație lui Iliescu avem capital autohton, adică cleptocrați și patrihoți. Știe Becali despre ce vorbește, cunoaște problema și are toate motivele să-i fie recunoscător lui Ion Iliescu, și atâția alții.

Uite, Becali măcar s-a dus, sigur că da, pentru că știe foarte bine cărui sistem îi datorează averea”, a mai adăugat fostul ministru.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Paleologu: Grindeanu face botic, apoi scrie tâmpenii pe Facebook. Mă mir că PSD se afundă într-un asemenea ridicol. Cât o să mai fie motivul de râs al tuturor? (VIDEO)
Politică
Paleologu: Grindeanu face botic, apoi scrie tâmpenii pe Facebook. Mă mir că PSD se afundă într-un asemenea ridicol. Cât o să mai fie motivul de râs al tuturor? (VIDEO)
Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean explică proiectul Pilonului II
Politică
Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean explică proiectul Pilonului II
PSD decide luni ce face cu guvernarea. Bogdan Matei: “Colegii de la USR au depășit anumite limite. Ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații” (VIDEO)
Politică
PSD decide luni ce face cu guvernarea. Bogdan Matei: “Colegii de la USR au depășit anumite limite. Ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații” (VIDEO)
Crin Antonescu îl atacă pe președintele Nicușor Dan: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”
Politică
Crin Antonescu îl atacă pe președintele Nicușor Dan: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”
Kelemen Hunor respinge modificările la Pilonul 2: „Pensia privată este economisirea cetăţeanului, doar el decide cum dispune de suma depusă”
Politică
Kelemen Hunor respinge modificările la Pilonul 2: „Pensia privată este economisirea cetăţeanului, doar el decide cum dispune de suma depusă”
Ministrul Educației: Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an. Dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult (VIDEO)
Politică
Ministrul Educației: Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an. Dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult (VIDEO)
Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
Politică
Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Politică
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
Politică
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Politică
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Ultima oră
18:49 - Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
18:49 - Paleologu: Grindeanu face botic, apoi scrie tâmpenii pe Facebook. Mă mir că PSD se afundă într-un asemenea ridicol. Cât o să mai fie motivul de râs al tuturor? (VIDEO)
18:41 - Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
18:23 - Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
18:21 - Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
18:15 - Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
18:05 - „Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară”. Șerban Huidu, ironizat de o ispită de la Insula Iubirii
17:48 - Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
17:44 - Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean explică proiectul Pilonului II
17:42 - Stațiunea de pe litoralul românesc unde încă poți să mânânci o ciorbă cu 10 lei. „Facem tot ce putem pentru a-i păstra pe români în țară”