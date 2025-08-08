Theodor Paleologu: „Discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii ’90. Auzim aceleași slogane ca și atunci: moarte intelectualilor, străinii ne vor răul, nu ne vindem țara” (VIDEO)

Profesorul , fost ministru al Culturii, a făcut o analiză critică asupra guvernului actual și a oferit două variante privind componența acestuia, date fiind discuțiile care au apărut în interiorul . Paleologu a precizat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, că ori va rămâne așa cum e acum ori PSD va decide să se unească cu AUR.

Când a mai avut loc o situație similară pe scena politică in România

De la cine s-a inspirat AUR în ceea ce privește discursurile și sloganele

De asemenea, el a afirmat că discursul AUR seamănă foarte mult cu cel al partidelor politice din anii ’90, cum ar fi FSN, FDSN și PDSR.

El afirmă că cei din AUR au aceleași slogane și teme, precum „nu ne vindem țara”, care, în opinia sa, reflectă o cleptocrație înrădăcinată din acea perioadă. Paleologu a criticat și reîntoarcerea la formule politice care au contribuit la starea de precaritate din anii ’90, comparând realitățile politice de atunci cu cele de acum.

“PSD-ul are cele mai multe locuri în Parlament. E partidul care a fost cel mai votat la alegerile parlamentare de anul trecut. Aritmetic, ori avem această formulă – PSD, PNL, USR, UDMR ori, PSD-AUR. De altfel, noi am mai avut o asemenea oroare în trecut, și anume, faimosul patrulaterul roșu, din ’92 până în ’96, în care aveam așa: PDSR, PSM, erau oamenii lui Verdeț, cu Păunescu, în fine, groaznic. PRM și PUNR, deci exact ce ar fi și acum.

Ar fi exact același lucru ca patrulaterul roșu din vremea lui Iliescu. Dacă mor de dragul lui Iliescu, să revină la formula Iliescu din ’92-’96, care a fost o formulă absolut sinistră și care ne-a făcut să pierdem foarte mult, să pierdem timp și a contribuit foarte mult la starea de sărăcie și precaritate din anii ’90, pentru că, aritmetic, nu văd altceva”, a precizat Paleologu.

De la cine s-a inspirat AUR în ceea ce privește discursurile și sloganele

„Ori formula de acum și să termine marchiza Grindeanu cu toate fasoanele astea, toate ifosele pe care le are ori să asume puterea împreună cu prietenii lor din AUR. Și zic prietenii lor din AUR, pentru că, de fapt, discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii ’90.

Auzim aceleași slogane ca și atunci – moarte intelectualilor, străinii ne vor răul, nu ne vindem țara, nu ne vindem țara, ca să fure ei, evident, că așa s-a instalat cleptocrația patrihoților în anii ’90.

A și spus Becali că grație lui Iliescu avem capital autohton, adică cleptocrați și patrihoți. Știe Becali despre ce vorbește, cunoaște problema și are toate motivele să-i fie recunoscător lui Ion Iliescu, și atâția alții.

Uite, Becali măcar s-a dus, sigur că da, pentru că știe foarte bine cărui sistem îi datorează averea”, a mai adăugat fostul ministru.