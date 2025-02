Fostul premier Theodor Stolojan susține că reglementările care permit anumitor categorii de bugetari să obțină bonificații peste la care au dreptul trebuie modificate. El a dat exemplu situațiile în care sunt acordate diferite forme de compensații, la pensionare, pentru achiziția de tratamete sau condiții de lucru vătămătoare.

Theodor Stolojan a subliniat că guvernul nu-și poate permite să încalce angajamentele de a reduce la 2,5% în următorii șapte ani. El a spus că România beneficiază de cea mai mare finanțare pentru investiții, de după 1989. Totodată, a arătat fostul premier, este nevoie ca reformele angajate să fie duse la bun sfârșit.

„Guvernele care nu respectă această reducere a deficitului în șapte ani de zile (angajamentul adumat față de Comisie Europeană – n. red.) vor trebui să-și dea demisia pentru că pun în pericol standardele de viață ale oamenilor din această țară. Vă aduc aminte că în 2024, am plătit dobânzi, la datoria publică, de peste 7 miliarde de euro, 36 de miliarde de lei. Iar anul viitor vom plăti dobânzi de peste 8 miliarde de euro, adică peste 41 de miliarde de lei. Până la urmă aceste dobânzi le plătesc românii și nu cei care se plimbă cu avioane private la Monaco sau în alte părți, ci românii care se duc la serviciu zi de zi, încasează o leafă și-și drămuisc veniturile de la o zi la alta”, a explicat Theodor Stolojan, în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

Theodor Stolojan a mai spus că actualul guvern trebuie să-și recâștige credibilitatea iar pentru aceasta este nevoie să aplice toate reformele la care ne-am angajat. El a dat ca exemplu reformele asumate prin PNRR, dar și prin alte angajamente.

„Guvernul nu are credibilitate pentru că este guvernul care a fost și până în prezent, plus UDMR, cu două-trei schimbări de miniștri. Guvernul poate să-și recapete credibilitatea dacă reușelte să aplice toate refeormele la care ne-am angajat, nu doar prin PNRR, ci și prin cadrul financiar 2021 – 2027, unde România are la dispoziție fonduri europene gratuite care ne sunt foarte necesare. (…) Suntem ntr-un moment în care nu putem rata o politică economică riguroasă și să respectăm acest buget aprobat. Sindicatele și patronatele, și oamenii trebuei să înțeleagăcă acesta este drumul pe care trebuie să mergem. Anul viitor, dacă realizăm 7%, vom avea un deficit mai mic, de 6,4%. Iată vom putea veni și cu o indexare de pensii și de salarii, dar în limitele bunului simț”, a mai comentat fostul premier.