Titus Corlățean, senator PSD: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus”

Selen Osmanoglu
13 oct. 2025, 11:24
Sursa foto: Facebook
Senatorul PSD Titus Corlățean a anunțat, luni, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică și nu regretă nimic. Conform acestuia, formațiunea „nu mai are o viață politică democratică vie”.

Ce s-a întâmplat

Corlățean a anunțat că încheie un ciclu de 24 de ani în politică. Proiectul de a candida la președinția partidului „nu este fezabil” căci formațiunea „nu mai are o viață politică democratică vie”, conform Agerpres.

„Au trecut două luni de când din acest loc, din fața Parlamentului, am anunțat public angajamentul și dorința mea de a-mi asuma candidatura la președinția Partidului Social Democrat la viitorul Congres. Au fost două luni pline, intense de discuții pretutindeni în țară, cu colege și colegi de partid. Alternativa pe care am încercat să o ofer – o echipă de oameni pregătiți, educați, cu limbi străine, cu credibilitate, care să ofere speranță membrilor, simpatizanților de partid și să relanseze acest partid nu este fezabilă”, a afirmat Corlățean, pe pagina de Facebook.

Ce este PSD, de fapt?

Senatorul consideră că PSD „este mai degrabă o entitate cu conținut economic, cu un profil de lideri tranzacționali, care preferă să își negocieze, să tranzacționeze propriile interese, influențe, putere, poziții de influență, proiecte și bani”.

„Asta este realitatea. A vorbi astăzi, în PSD, despre o viziune politică-ideologică de relansare a PSD, de reînnoire, despre valori, despre principii, e un lucru neobișnuit. După o perioadă extraordinară, în care am avut și experiențe pozitive, am primit și foarte multe încurajări, dar am descoperit, pentru că așa este când cineva este la Kiseleff și are butoane, are putere, are influență, are bani, prin instrumentele sale din spațiul public și-a permis să acuze, să lanseze tot felul de acuzații, am descoperit că sunt fie omul rușilor, fie al chinezilor, că am averi nemăsurate”, a spus el.

„Până și soția mea, profesor și logoped la o școală specială pentru copii cu dizabilități, o femeie extraordinară care lucrează cu acești copii, și ea a devenit un factor negativ în societate. Am văzut aceste lucruri, le-am experimentat, am încercat să merg mai departe, din păcate oamenii care gândeau la fel n-au dorit să își asume acest proiect cu curaj”, a adăugat.

„Tot mai puțini bărbați politici”

„În al doilea rând, trebuie să constat că în PSD-ul de astăzi găsim tot mai puțini bărbați politici. Sunt mulți oameni, în continuare, pregătiți, de bună calitate, care pot performa și au performat. Foarte puțini care sunt capabili, doritori și curajoși să își asume public opiniile pe care le susțin, altfel – pe la colțuri, șușotit, cu teamă, cu frici de a nu fi vizualizați, monitorizați”, a mai spus Corlățean.

„Este o concluzie tristă care arată că, din păcate, PSD-ul nu mai are o viață politică democratică vie în partid. Și asta înseamnă moartea politică a unui partid. Închei practic ciclul de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine și la greu. Nu regret existența mea în Partidul Social-Democrat în toți acești ani. Ținem legătura și sperăm să fie mai bine pentru România în următorii ani, deși direcția, așa cum o văd eu în clipa de față, cel puțin în PSD, este mai degrabă descurajantă”, a adăugat.

