Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a reacționat la ironiile Ambasadei Rusiei pe subiectul dronei rusești care a intrat sâmbătă în spațiul nostru aerian. Ambasada rusă a transmis că „Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării” și că nu au existat „confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător”. În replică, Țoiu a afirmat că ambasadorul rus a fost convocat la MAE pentru a i se adresa o notă de protest, nicidecum pentru a fi convins de ceva ce oricum știa, anume că drona e rusească.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cum a ironizat Ambasada Rusiei România

Amintim că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul Ministerului român de Externe, din dispoziția ministrei Oana Țoiu (USR), în legătură cu incidentul de sâmbătă.

„Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale”, a transmis MAE român.

Cum a reacționat Oana Țoiu la ironiile Ambasadei Rusiei

Întrebată cum a decurs dialogul cu ambasadorul rus, Oana Țoiu a răspuns: „Ambasadorul rus nu a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe ca să fie convins că drona rusească aparține Rusiei. Drona iraniană este o dotare care aparține armatei lor (a Rusiei), armata ucraineană nu are astfel de drone în dotare și este cât se poate de clară atribuirea. În ce privește definirea în ton jovial, ca să nu-l definesc altfel, al incidentului, aceasta e o tactică ineficientă”.

„Drona a intrat în spațiul nostru aerian, în spațiul aerian al alianței NATO, al UE și acesta este un lucru care evident că va primi un răspuns, o reacție clară de protest din partea noastră și, de altfel, din partea comunității internaționale, cum a fost foarte clar ieri, când au venit și de la Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, ministrul de Externe al Germaniei, al Cehiei, Marea Britanie a avut o reacție foarte clară, Suedia, Norvegia, de asemenea. E cât se poate de clar pentru noi toți că aceste provocări sunt intenționate și primesc un răspuns ferm în consecință”, a continuat ministra.

Țoiu a spus apoi că ea nu s-a întâlnit cu ambasadorul rus, ci acesta „a fost convocat la nivel tehnic”, dar „miza întâlnirii a fost transmiterea mesajului nostru ferm de protest, nu încercarea de a-l convinge pe ambasador de ceea ce probabil știa deja, anume că drona le aparține”.

Încercările de a ironiza România sunt „încercări eșuate, românii au arătat nu o dată că sunt cât se poate de greu de convins de ruși cu aceste tipuri de narative, iar provocările pe care Rusia a început să le aibă pe flancul estic nu vor face decât să ne întărească, să asigure o intensificare a colaborării dintre noi (aliații). Facem investițiile necesare pentru a crește capacitățile noastre în primul rând de descurajare și de apărare”, a mai declarat Oana Țoiu.

Întrebată dacă în opinia sa a fost una corectă, ministra a răspuns: „Deciziile luate de militarii noștri sunt decizii în care eu am încredere”.