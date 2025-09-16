USR a fost formațiunea politică ce a beneficiat cel mai mult de pe urma manipulării algoritmilor Facebook în campania pentru alegerile europarlamentare din 2024, fiind urmată de AUR, PNL și PSD, potrivit unei cercetări realizate de o echipă de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a Universității din București.

Care sunt partidele care au manipulat cel mai mult algoritmii Facebook

Studiul a fost publicat într-un număr special al revistei internaționale „Media and Communication”, una dintre cele mai importante publicații academice din domeniu, indexată ISI, dedicat alegerilor europene din 2024.

Cercetarea arată că, în perioada 10 mai – 8 iunie 2024, peste o treime (33,9%) dintre distribuiri ale postărilor publicate pe pagina oficială de Facebook a USR au provenit de la „super-distribuitori” — conturi care au distribuit aceeași postare de cel puțin zece ori. Aproape jumătate (45%) dintre aceste postări au fost propagate de „hiper-distribuitori”, care le-au distribuit de cel puțin patru ori.

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a respins acuzațiile că partidul ar fi folosit ferme de troli sau boți. El a explicat pentru că membrii sunt încurajați să interacționeze și să distribuie mesajele publicate pe paginile oficiale ale partidului și ale candidaților, subliniind că este „o diferență esențială între conturi active, asumate și conturi fantomă”.

„E o diferenț esențială între conturi active, asumate care distribuie mesaje ale unui partid sau conturi fantomă și fără altă activitate. Analiza strict cantitativ a cercetrii nu are cum să ducă la altceva decât o concluzie cu adevăruri parțiale. USR nu a folosit niciodată ferme de troli sau boți”, a declarat Cristian Seidler.

În aceeași perioadă, AUR a avut 16,3% dintre distribuiri provenite de la super-distribuitori și 28,1% de la hiper-distribuitori. PNL a înregistrat 10,3% respectiv 26,2%, iar PSD — 12% și 17,1%.

Practicile de manipulare pe Facebook, un pericol pentru democrație

Coordonatorul echipei de cercetare, Bogdan Oprea, purtător de cuvânt al Universității din București, a criticat folosirea acestor practici de către partide care se prezintă drept democratice:

„Dacă tot vorbim despre propaganda rusă de pe rețelele de socializare și cât de dăunătoare este, haideți să ne uităm și la practicile de manipulare de manual folosite de partidele românești, fără niciun pic de responsabilitate.”

El a atras atenția asupra toxicității rețelelor de socializare și a pledat pentru o discuție onestă privind reglementarea lor:

„Datele cercetării noastre arată încă o dată că, pentru mulți politicieni, discuția despre dreptul la liberă exprimare, care ar fi îngrădit printr-o reglementare riguroasă a acestor platforme, este doar un paravan pentru manipulările pe care le practică sau le tolerează în vederea promovării propriilor candidați și ale agendelor lor politice. Dacă dorim să trăim în continuare în libertate, bucurându-ne, inclusiv, de libertatea de exprimare, este nevoie de o discuție în parametri onești despre funcționarea rețelelor de socializare, și acest lucru până nu va fi prea târziu pentru noi și, mai ales, pentru generația copiilor noștri”, a mai spus coordonatorul echipei de la FJSC, Bogdan Oprea.

Până la 187 de postări într-o singură zi

Cercetarea mai arată că unele conturi cu comportament „inautentic” au publicat până la 187 de postări într-o singură zi sau 75 de postări succesive în doar 10 minute — adică o postare la fiecare opt secunde.

Peste 40% dintre hiper-distribuitori au publicat exclusiv conținut politic, civic sau de actualitate, dar 96% nu și-au declarat afilierea politică, contrar recomandărilor Meta. De asemenea, unele partide (inclusiv PSD) și-au șters toate postările din perioada campaniei de pe pagina oficială de Facebook.

Studiul a fost publicat în volumul tematic Electoral Communication: European Elections in Times of (Poly)Crises al revistei „ , coordonat de dr. Adriana Ștefănel (UB) și dr. Maria Romana Allegri (Universitatea Sapienza din Roma). Echipa de cercetare este formată din dr. Bogdan Oprea, Paula Pașnicu, Alexandru-Ninel Niculae, Constantin-Cozmin Bonciu și Dragoș Tudorașcu-Dobre.