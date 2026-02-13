Traian Băsescu avertizează! Fostul președinte al României a abordat subiectul intrării României în recesiune tehnică, în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV. Băsescu a subliniat că nu este „atât de optimist” și consideră această situație drept un semnal de alarmă, mai degrabă decât o criză economică completă.

Traian Băsescu avertizează! Ce presupune intrarea României în recesiune tehnică

„Nu sunt atât de optimist. Eu sunt obișnuit să previn dezastrele, plecând de la situațiile cele mai dificile. Eu aș lua recesiunea tehnică ca fiind un semnal, un semnal prevestitor, un semnal de alarmă să nu intrăm în recesiune.

Deci o iau ca pe un semnal de alarmă, ceea ce și așa este tratată de economiști, ca un semnal de alarmă, pentru că intrarea în recesiune are această anticameră care se numește recesiune tehnică. Dar intrarea în recesiune are consecințe mult mai grave decât scăderea PIB două trimestre la rând.

Vorbim în recesiune de creșterea masivă a șomajului, de reducere a producției industriale, de reducere chiar a producției agricole, de multe necazuri. Deci, recesiunea este un semnal premergător”, a explicat Băsescu.

Cum poate Guvernul să prevină recesiunea

Întrebat despre măsurile pe care Guvernul ar trebui să le ia pentru a evita recesiunea, Băsescu a făcut referire la experiența sa din 2010:

„Eu nu vreau să dau rețeta mea ca fiind o rețetă infailibilă. Eu vă spun ce am făcut în 2010 împreună cu . Dar atunci era și o mare criză globală, nu era numai deficitul de 9% pe care îl aveam în 2009, de am luat măsurile în 2010. Era și o criză globală suprapusă și nu se găseau bani. Acum se găsesc bani, la dobânzi mari, dar se găsesc.”, a precizat fostul șef de stat.

Băsescu a sugerat implicarea pentru a coordona măsurile economice:

„Deci eu, acum, aș chema Fondul Monetari Internațional. E spaima asta, vine fondul, ne omoară, ne calcă în picioare. Nu, nu-ți face nimic Fondul, decât îți ordonează măsurile și îți și spune care ar fi cele mai bune măsuri ca să reduci deficitul, pe de-o parte, iar pe de altă parte, să diminuezi dobânzile la împrumuturile pe care le ai.”, a mai adăugat Traian Băsescu.

Ce impact au împrumuturile asupra economiei României

Fostul președinte a atras atenția asupra costurilor împrumuturilor și al dobânzilor:

„Anul trecut, în 2025, România a plătit 11 miliarde de euro dobânzi la împrumuturi. Anul acesta se pare că ne vom apropia de 20 de miliarde. Gândiți-vă că în 3 ani consumăm banii pe care ni-i alocă pentru 7 ani Uniunea Europeană. Deci e incredibil unde am ajuns din cauza împrumuturilor nesăbuite din 2004, când se împrumuta, se băgau banii în rezervă și de acolo plecau la clientelă. Deci aș chema Fondul ca măsură preventivă. Din prudență, aș chema Fondul pentru o gestionare credibilă a măsurilor care urmează a fi luate.”, a conchis fostul președinte.