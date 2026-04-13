Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!"

13 apr. 2026, 14:37
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat partidele la guvernare și a spus ce ar fi făcut în locul premierului Ilie Bolojan. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat după ce Viktor Orban a fost învins la alegerile din Ungaria. Fostul șef al statului spune că acum au aflat și Vladimir Putin și Donlda Trump că pot să și piardă.

Reacția lui Traian Băsescu după ce Viktor Orban a fost învins

„Trump va pleca, America rămâne!
Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin, a fost bătut măr de poporul maghiar.
Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce.
Acest “ceva mai puternic” decât armele se numeşte “vot democratic”.
Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori.
Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni.
Duminică au aflat că nu se poate!
Trump va pleca, America rămâne!”, scrie Traian Băsescu pe Facebook.

Criticile lui Băsescu pentru Trump

Nu e nici pe de parte prima ieșire acidă la adresa lui Trump a fostului președinte Traian Băsescu. Modul în care Trump vede Europa a fost aspru criticat de fostul șef al statului.

„Donald Trump culege ce a semănat. A avut dispreț pentru europeni, a vorbit urât despre ei, a pus sub semnul întrebării existența NATO, a vrut să ocupe Groenlanda, teritoriu care aparține Uniunii Europene. Deci, culege ce a semănat. A semănat dispreț pentru europeni și culege reacția. Deci nu ar trebui să se supere.

„Ceea ce vreau să subliniez și o spun din proprie experiență. Nu cred că vreunul din liderii europeni a avut o atitudine de respingere față de Statele Unite. Respingerea este față de Donald Trump. Omul acesta a venit și a făcut zob tot comerțul internațional cu noile tarife vamale, s-a apucat de un război fără să știe ce face… Nici acum nu este conștient ce a făcut în Orient, din atacarea Iranului, de modul în care a făcut-o.

Problema nu este a lui Trump, problema este a Americii. Noi, toți, avem interes ca SUA să nu iasă umilite din acest conflict. În realitate Trump se îndreaptă cu toată energia către un astfel de deznodământ.

Omul ăsta nu știe ce a făcut și continuă să fie arogant, în loc să spună: «fraților am greșit veniți să rezolvăm problema»”, a precizat fostul președinte, după ce mai multe state europene au refuzat să îl ajute pe Trump în războiul din Orientul Mijlociu.

