Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!”

Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat după ce Viktor Orban a fost învins la alegerile din Ungaria. Fostul șef al statului spune că acum au aflat și Vladimir Putin și Donlda Trump că pot să și piardă.
Nu e nici pe de parte prima ieșire acidă la adresa lui Trump a fostului președinte Traian Băsescu. Modul în care Trump vede Europa a fost aspru criticat de fostul șef al statului.
„Donald Trump culege ce a semănat. A avut dispreț pentru europeni, a vorbit urât despre ei, a pus sub semnul întrebării existența NATO, a vrut să ocupe Groenlanda, teritoriu care aparține Uniunii Europene. Deci, culege ce a semănat. A semănat dispreț pentru europeni și culege reacția. Deci nu ar trebui să se supere.
„Ceea ce vreau să subliniez și o spun din proprie experiență. Nu cred că vreunul din liderii europeni a avut o atitudine de respingere față de Statele Unite. Respingerea este față de Donald Trump. Omul acesta a venit și a făcut zob tot comerțul internațional cu noile tarife vamale, s-a apucat de un război fără să știe ce face… Nici acum nu este conștient ce a făcut în Orient, din atacarea Iranului, de modul în care a făcut-o.
Problema nu este a lui Trump, problema este a Americii. Noi, toți, avem interes ca SUA să nu iasă umilite din acest conflict. În realitate Trump se îndreaptă cu toată energia către un astfel de deznodământ.
Omul ăsta nu știe ce a făcut și continuă să fie arogant, în loc să spună: «fraților am greșit veniți să rezolvăm problema»”, a precizat fostul președinte, după ce mai multe state europene au refuzat să îl ajute pe Trump în războiul din Orientul Mijlociu.