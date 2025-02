Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, va participa, în format online la summitul „Defense and Security Strategy of Unity, de la Kiev. Action Plan”. Evenimentul este prilejuit de împlinirea a trei ani de la declanșarea invaziei ruse în .

Anunțul a fost făcut de prin intermediul unui mesaj postat pe site-ul oficial. Lideri din 13 ţări și ai Uniunii Europene se întâlnesc la Kiev pentru a-şi reafirma susținerea față de Ucraina. Alți 24 de șefi reprezentanți ai statelor aliate vor participa la eveniment prin videoconferință.

Summitul „Defense and Security Strategy of Unity este organizat de președintele Volodimir Zelenski, într-un moment dificil pentru țara sa. Statele Unite sub administrația Trump intenționează să schimbe cursul conflictului, printr-un acord încheiat cu Rusia fără ca Ucraina și Uniunea Europeană să fie invitate la negocieri.

„Mâine (n.r. – luni) avem o întâlnire importantă, un summit. Poate că va fi un punct de cotitură”, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre această reuniune, la care alţi 24 de lideri se vor alătura prin videoconferinţă.

Premierul spaniol Pedro Sanchez se va deplasa la Kiev, la fel ca şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta din urmă a declarat că a „făcut un bilanţ” al situaţiei împreună cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer. La rândul său, Emmanuel Macron a reiterat că, împreună cu colegii europeni sunt „angajaţi într-o revenire justă, solidă şi durabilă la pace”.

Ilie Bolojan, prezent la reuniunea privind situația din Ucraina

Președintele interimar Ilie Bolojan a fost miercurea trecută la Paris, la reuniunea privind situaţia din Ucraina şi provocările de securitate în Europa. El a fost însoţit de consilierul prezidenţial Luminiţa Odobescu.

Ulterior, președintele interimar a afirmat că, la reuniunea din Franța, concluzia a fost că formula cea mai bună pentru rezolvarea crizei este colaborarea dintre țările europene și SUA.

Împreună, aliații occidentali pot contribui la o încetare a focului şi o pace justă, la care nu se poate ajunge decât cu implicarea Ucrainei şi a Uniunii Europene.