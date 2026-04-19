Donald Trump a anunțat că o delegație de va merge la Islamabad, în Pakistan, pentru o nouă rundă de discuții cu reprezentanții Teheranului. Statele Unite și Iranul se acuză reciproc de încălcarea armistițiului.

O delegație americană va merge, luni, 20 aprilie, la Islamabad, în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri cu reprezentanții . Anunțul fost făcut de Donald Trump pe rețelele sociale. El a amenințat, în mesajul postat cu distrugerea infrastructurii iraniene în cazul în care discuţiile vor eşua și a doua oară.

Donald Trump, noi amenințări înainte de negocieri

Prima rundă de negocieri, între Iran şi , s-a desfășurat tot la Islamabad, delegația americană fiind condusă de vicepreședitnele JD Vance. Discuțiile s-au încheiat fără nici un rezultat concret. Există temeri că nu se va ajunge la un acord, pentru oprirea războiului, înainte de expirarea armistițiului, miercuri, 22 aprilie, scrie dpa.

Principalele puncte de dezacord sunt legate de predarea uraniului îmbogățit, către SUA, și de redeschiderea . Calea navigabilă este esențială pentru comerțul mondial. Vineri, dând impresia că negocierile din culise au înregistrat un progres, Iranul a anunțat redeschiderea strâmtorii. A revenit asupra deciziei după ce Trump a anunțat că, în ciuda acestui gest, marina americană va continua blocada porturilor iraniene.

Trump a declarat că Statele Unite „oferă un acord foarte echitabil şi rezonabil”. El și-a exprimat speranța că iranienii vor accepta condițiile sale, amenințând, în caz contrar cu distrugerea infrastructurii.

„Oferim un ACORD foarte corect şi rezonabil şi sper că îl vor accepta, pentru că, dacă nu, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică şi fiecare pod din Iran”, a transmis el.

Pakistanul se pregătește pentru negocieri

În confirmarea celor spuse de Donald Trump, securitatea din capitala pakistaneză Islamabad a fost întărită duminică, în așteptarea delegaților care vor relua negocierile de pace dintre Statele Unite şi Iran, au constatat jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului. Autorităţile pakistaneze au anunţat închiderea unor drumuri şi au introdus restricţii de circulaţie în oraș.

Totodată au fost desfăşurate gărzi înarmate şi au fost introduse puncte de control în apropierea celor mai securizate hoteluri din Islamabad. Este vorba despre Islamabad Marriott Hotel şi Serena Hotel Islamabad, unde a avut loc ultima rundă de negocieri. Majoritatea străzilor care duc spre Serena Hotel au fost închise cu sârmă ghimpată și baricade.

Acuzații reciproce de încălcarea armistițului între Donald Trump și Iran

Iranul a reafirmat duminică faptul că blocada navală americană constituie o încălcare a armistiţiului și un act ilegal şi criminal. De partea cealaltă, Donald Trump a făcut acuzații similare cu privire la reînchiderea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

„Prin aplicarea deliberată a unei pedepse colective populaţiei iraniene, aceasta echivalează cu o crimă de război şi o crimă împotriva umanităţii”, a comentat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai de la Teheran, pe X.

La rândul său, Trump, a acuzat Iranul de o „încălcare totală” a armistiţiului, după ce ar fi tras asupra unor nave în apropierea strâmtorii.