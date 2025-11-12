B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite cu alți militari. Nicușor Dan anunță discuții cu alte state NATO

Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite cu alți militari. Nicușor Dan anunță discuții cu alte state NATO

Adrian Teampău
12 nov. 2025, 15:15
Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite cu alți militari. Nicușor Dan anunță discuții cu alte state NATO
Armata SUA Sursa foto: X / Secretary of the Army
Cuprins
  1. Trupele americane vor fi înlocuite cu militari NATO
  2. Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump
  3. Administrația Trump a retras trupele americane

Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite de alte unități militare ale unor state NATO. Președintele Nicușor Dan a precizat că sunt discuții pe acest subiect cu partenerii internaționali.

Trupele americane vor fi înlocuite cu militari NATO

Președintele Nicuşor Dan a declarat că România poartă discuții cu alte state NATO pentru a suplini trupele americane retrase de administrația Trump. El a precizat că aceste discuții au început în urmă cu mai multe săptămâni, înainte de anunțul venit din SUA. Preşedintele nu a dorit să dea detalii despre negocierile aflate în derulare.

„Da, şi discuţiile astea nu au început acum două sau trei săptămâni când a fost anunţul american. Ele sunt mai vechi şi faptul că exact exerciţiul care mâine are ultima zi, exact în sensul ăsta este, de a reuşi să armonizeze trupe care să vină foarte repede pentru a acţiona ca brigadă”, a declarat Nicuşor Dan.

Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, a anunţat, pe 30 septembrie, la Europa Liberă, că aliaţii NATO vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Ea a făcut aceste decalrații în contextul anunțului venit de la Washington referitor la retragerea parţială a militarilor americani din România.

Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump

În acest context, președintele Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru declarațiile referitoare la România. Este vorba despre ultimele declarații pe care șeful de la Casa Albă le-a făcut zilele trecute.

„Vreau să-i mulţumesc preşedintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile faţă de români şi faţă de statul român. O să fac asta şi personal, când o să avem ocazia”, a răspuns şeful statului.

Nicuşor Dan a precizat că este important că aceste declarații confirmă că trupele americane nu au fost retrase din România din motive politice. A fost un demers care are legătură cu strategiile militare ale Washingtonului. Potrivit preşedintelui, în relaţia României cu Statele Unite, contează foarte mult partea economică.

„Reaşezarea, cum v-a spus săptămâna trecută şi secretarul general NATO, a fost o chestiune operaţională de reaşezare a forţelor americane în Europa. (…) În pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte şi mai multe idei de proiecte discutate la nivel de miniştri, în aceste ultime săptămâni”, a subliniat şeful statului.

Administrația Trump a retras trupele americane

Administrația Trump a decis să retragă aproximativ jumătate din trupele americane staționate pe teritoriul României. Anunțul a fost făcut la finalul lunii octombrie. Este vorba despre aproximativ 800 – 1000 de militari, conform informațiilor oficiale. Imediat după apariția acestei informații în presă, Ministerul Apărării a emis un comunicat de presă.

„România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa. Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, redimensionarea forțelor SUA este consecința noii strategii militare a administrației Donald Trump, anunțate în luna februarie. Decizia are la bază și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe flancul estic.

„Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se mai arată în comunicat.

Tags:
Citește și...
Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
Politică
Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
Politică
București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
Politică
Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi
Politică
Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Politică
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Călin Georgescu a fost agent sau colaborator SIE? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan
Politică
Călin Georgescu a fost agent sau colaborator SIE? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan
Primarul pe care și-l dorește Nicușor Dan pentru București. Ce spune despre întâlnirea cu Cătălin Drulă
Politică
Primarul pe care și-l dorește Nicușor Dan pentru București. Ce spune despre întâlnirea cu Cătălin Drulă
Parlamentul a adoptat „Legea Nordis”. Ce trebuie să știe acum cei care cumpără sau vând locuințe? Reguli stricte pentru dezvoltatori
Politică
Parlamentul a adoptat „Legea Nordis”. Ce trebuie să știe acum cei care cumpără sau vând locuințe? Reguli stricte pentru dezvoltatori
Cătălin Drulă și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul candidatului USR pentru bucureșteni (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul candidatului USR pentru bucureșteni (VIDEO)
Nicușor Dan estimează un acord pe legea pensiilor magistraților: „Toată lumea înțelege că acest subiect trebuie închis”
Politică
Nicușor Dan estimează un acord pe legea pensiilor magistraților: „Toată lumea înțelege că acest subiect trebuie închis”
Ultima oră
17:12 - Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
17:10 - Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
17:00 - Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
16:58 - Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
16:44 - România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
16:40 - Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
16:34 - O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
16:30 - București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
16:28 - Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
16:12 - Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon