Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite de alte unități militare ale unor state NATO. Președintele Nicușor Dan a precizat că sunt discuții pe acest subiect cu partenerii internaționali.

Trupele americane vor fi înlocuite cu militari NATO

a declarat că România poartă discuții cu alte state pentru a suplini trupele americane retrase de administrația Trump. El a precizat că aceste discuții au început în urmă cu mai multe săptămâni, înainte de anunțul venit din SUA. Preşedintele nu a dorit să dea detalii despre negocierile aflate în derulare.

„Da, şi discuţiile astea nu au început acum două sau trei săptămâni când a fost anunţul american. Ele sunt mai vechi şi faptul că exact exerciţiul care mâine are ultima zi, exact în sensul ăsta este, de a reuşi să armonizeze trupe care să vină foarte repede pentru a acţiona ca brigadă”, a declarat Nicuşor Dan.

Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, a anunţat, pe 30 septembrie, la Europa Liberă, că aliaţii NATO vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Ea a făcut aceste decalrații în contextul anunțului venit de la Washington referitor la retragerea parţială a militarilor americani din România.

Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump

În acest context, președintele Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru declarațiile referitoare la România. Este vorba despre ultimele declarații pe care șeful de la Casa Albă le-a făcut zilele trecute.

„Vreau să-i mulţumesc preşedintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile faţă de români şi faţă de statul român. O să fac asta şi personal, când o să avem ocazia”, a răspuns şeful statului.

Nicuşor Dan a precizat că este important că aceste declarații confirmă că trupele americane nu au fost retrase din România din motive politice. A fost un demers care are legătură cu strategiile militare ale Washingtonului. Potrivit preşedintelui, în relaţia României cu Statele Unite, contează foarte mult partea economică.

„Reaşezarea, cum v-a spus săptămâna trecută şi secretarul general NATO, a fost o chestiune operaţională de reaşezare a forţelor americane în Europa. (…) În pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte şi mai multe idei de proiecte discutate la nivel de miniştri, în aceste ultime săptămâni”, a subliniat şeful statului.

Administrația Trump a retras trupele americane

Administrația Trump a decis să retragă aproximativ jumătate din trupele americane staționate pe teritoriul României. Anunțul a fost făcut la finalul lunii octombrie. Este vorba despre aproximativ 800 – 1000 de militari, conform informațiilor oficiale. Imediat după apariția acestei informații în presă, a emis un comunicat de presă.

„România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa. Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, se arată în comunicatul de presă.