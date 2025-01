Tudorel Toader, despre mitingul organizat de Călin Georgescu privind revizuirea deciziei CCR: „Judecătorii nu vor fi emoţionaţi, impresionaţi”

Fostul judecător CCR a comentat anunțul lui de a organiza un miting și a cere revizuirea deciziei Curții privind anularea alegerilor.

„Chestiunea cu revizuirea este o procedură inexistentă”

Tudorel Toader a fost întrebat la Antena 3 cum comentează anunțul lui Călin Georgescu despre depunerea unei cereri de revizuire a deciziei Curţii privind anularea alegerilor prezidenţiale, conform

„Este un demers electoral, CCR nu are procedura revizuirii propriilor hotărâri. Până în 2003, la revizuirea Constituţiei, hotărârile şi deciziile pronunţate în primă instanţă, în complet de trei, puteau fi atacate cu recurs la CCR, în complet de 5. La revizuirea din 2003, s-a hotărât că hotărârile şi deciziile se pronunţă în plen, de către cei 9 judecători şi sunt definitive şi general obligatorii de la publicarea în Monitorul Oficial. Prin urmare, chestiunea cu revizuirea este o procedură inexistentă”, a spus Tudorel Toader la Antena 3.

„Vă asigur că judecătorii nu vor fi emoţionaţi, impresionaţi de un astfel de miting. Mare lucru să fie acolo la sediul CCR, vineri. Ce fac avocaţii – sunt colegii mei, pentru că acum sunt avocat şi eu – fac un exerciţiu de imagine. Categoric, ştiu că aşa ceva nu se poate, dar pe de o parte îl încurajează pe viitorul candidat şi pe de altă parte, îşi fac publicitate, se vorbeşte despre ei, sunt filmaţi, daţi la TV”, a mai spus Tudorel Toader.

Tudorel Toader a declarat că vom știi concluziile abia peste câțiva ani

În ceea ce privește anchetele pentru anularea alegerilor prezidenţiale, Tudorel Toader a arătat că anchetele penale nu sunt publice.

Fostul judecător CCR a declarat că vom ştii abia peste câţiva ani concluziile. „Peste câţiva ani vom ştii, pentru că un dosar penal de urmărire penală, la un procuror, durează destul de mult, ancheta, ca să se finalizeze, să aflăm adevărul. Trebuie să meargă la fond, la apel şi în felul acesta preşedintele Iohannis rămâne forever, încă două mandate”, a completat Tudorel Toader.

De asemenea, acesta a menţionat că nu a fost adus în discuţie Avocatul Poporului. „De la revizuirea din 2003, i s-au extins competenţele, sunt destul de mari, are birouri teritoriale la nivelul curţilor de apel şi concret are posibilitatea sesizării direct a CCR, nu are nevoie de un proces”, a mai spus fostul judecător.

Fiind întrebat ce ar putea sesiza Avocatul Poporului la CCR, Tudorel Toader a spus că nu îşi permite să îi dea recomandări. „Faptul că de o lună de zile CCR a spus că Guvernul trebuie să adopte hotărârea privind calendarul alegerilor, a trecut o lună şi o zi şi nu avem nici măcar calendarul”, a mai declarat acesta.