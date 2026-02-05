B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Țuțuianu vrea să facă ordine în Registrul electoral. AEP verifică situația alegătorilor

Țuțuianu vrea să facă ordine în Registrul electoral. AEP verifică situația alegătorilor

Adrian Teampău
05 feb. 2026, 21:07
Țuțuianu vrea să facă ordine în Registrul electoral. AEP verifică situația alegătorilor
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Adrian  Țuțuianu, președintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), și-a propus să actualizeze Registrul Electoral, astfel încât informațiile conținute să fie la zi și corecte.

Adrian Țuțuianu face ordine în Registrul Electoral

Președintele AEP s-a întâlnit, joi, cu directorul general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), chestorul de poliţie Cătălin-Aurel Giulescu. Discuțiile au vizat actualizarea Registrului Electoral. Adrian Țuțuianu este de părereă că datele electorale au nevoie de o actualizare constată și riguroasă. Acesta a arătat că informațiile sunt gestionate prin intermediul mai multor evidențe, iar interogarea bazelor de date pot genera erori.

Totodată, în discuție, a fost subliniată necesitatea utilizării mai eficiente a Registrului Electoral ca instrument de evidenţă, astfel încât informaţiile să fie corecte şi permanent actualizate.

„Datele AEP arată că în evidenţe figurează persoane cu vârste foarte înaintate, inclusiv peste 90 şi 100 de ani, ceea ce impune verificări suplimentare şi actualizări rapide. Actualizarea listelor electorale este un proces continuu, realizat împreună cu instituţiile statului şi autorităţile locale, iar AEP a decis să accelereze aceste demersuri prin verificări prioritare şi o mai bună coordonare instituţională”, a declarat preşedintele AEP, conform sursei citate.

În contextul întâlnirii, cei doi au stabilit să extindă Protocolul de colaborare între AEP şi DGEP pe linia furnizării de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. De asemenea, a fost stabilit un calendar pentru verificarea datelor electorale.

AEP verifică alegătorii de peste 90 de ani

Adrian Țuțuianu a atras atenția că este nevoie de clarificarea situației alegătorilor cu vârste de peste 90 și chiar de peste 100 de ani. AEP a solicitat verificarea situației persoanelor cu vârste de peste 100 de ani, în următoarele 15 zile. De asemenea, conform calendarului propus, vor urma verificări pentru persoanele cu vârste cuprinse între 90 și 100 de ani, cu termen de rezolvare de 60 de zile.

În comunicatul de presă, AEP a evidențiat rolul pe care îl joacă primarii, la nivel local, în procesul de actualizare a datelor din Registrul Electoral.

„În anul 2025, persoanele autorizate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale au efectuat aproximativ 241.000 de operaţiuni de radiere a persoanelor decedate sau care şi-au pierdut dreptul de vot. În luna ianuarie a anului curent, 24.399 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului”, arată sursa citată.

Potrivit legislaţiei, pentru cetăţenii cu domiciliul în România, radierea din Registrul Electoral trebuie realizată în maximum 48 de ore de la emiterea certificatului de deces. În cazul cetățenilor cu domiciliul în străinătate, actualizarea datelor se efectuează pe baza comunicărilor oficiale transmise de autorităţile competente ale statului de reşedinţă, mai precizează AEP.

Adrian Țuțuianu va continua discuțiile

Conducerea Autorităţii Electorale Permanente a anunțat că va continua dialogul interinstituţional pe această temă. Adrian Țuțuianu a anunțat că pregătește o întâlnire similară cu reprezentanţii Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Această întrevedere este programată pentru săptămâna viitoare.

În 21 ianuarie, preşedintele AEP a afirmat că în Registrul Electoral sunt trecute 133.995 de persoane care au vârste între 90 şi 99 de ani. De asemenea, au fost înregistrate 14.410 persoane cu vârste de peste 100 de ani.

Șeful AEP crede că multe dintre aceste persoane nu mai sunt în viață, deși figurează în Registrul Electoral. În opinia sa, informațiile cu privire la deces nu au fost înscrise. Drept urmare, vor trebui găsite documentele care să justifice radierea lor din Registru.

