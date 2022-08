Ucraina neagă implicarea în uciderea fiicei lui Aleksandr Dughin. Tânăra susținea ideologia distrugerii identității ucrainene

Ucraina neagă implicarea în asasinarea fiicei Un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a transmis mesajul că autoritățile de la Kiev nu sunt responsabile pentru de sâmbătă seara.

„Subliniez că Ucraina nu are nimic de-a face cu asta, pentru că nu suntem un stat criminal ca Federaţia Rusă şi nici nu suntem un stat terorist”, a declarat Mykhailo Podoliak, unul dintre consilierii lui Zelenski, într-o intervenţie televizată. Podoliak cred că în Rusia a început o luptă internă pentru putere și clasa politică îmcepe „să se dezintegreze din interior”.

Mykhailo Podolyak, an adviser to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, denied Ukrainian involvement, saying on national TV that “We are not a criminal state, unlike Russia, and definitely not a terrorist state.”

Vladimir Rogov, un membru al administrației instalate de Moscova în Zaporojie crede că atemtatul este ”opera Ucrainei” și spune că a fost depășită o linie roșie, relatează publicația rusă , citată de .

”Ne ucid copiii – liniile roșii au fost depășite de multe ori! În regiunea Moscovei, Daria Dughina a fost ucisă cu răutate – o mașină cu o fată a fost aruncată în aer. Nu mă îndoiesc că acest lucru a fost făcut de teroriștii UGIL – statul ucrainean Ivano-Frankivsk și Liov. Ținta ar putea fi atât Dasha, cât și tatăl ei, Aleksander Dughin”, a scris Rogov, precizând că Daria lupta cu „Ukrofascismului și stăpânii săi ango-saxoni”.

Daria Dughina a sprijinit activ acțiunile Rusiei în Ucraina, considerând că ucrainenii sunt ”suboameni”, iar identitatea ucraineană trebuie distrusă. Autoritățile britanice au inclus-o în lista de sancțiuni pentru o serie de declarații și publicații. Aceasta îl însoțea, de obicei, pe tatăl său, ideologul Kremlinului Alexandr Dughin, la toate evenimentele și îi împărtășea ideologia.

Daughter of the prominent |n Nazi ideologist Alexander Dugin, Darya Platonova (Dugina) publicly described Ukrainians as “subhumans” and called for the Russian occupation of and extermination of Ukrainian identity. I am sorry if I am not sorry about her death.

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov)