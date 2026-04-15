Un lider AUR l-a făcut praf pe Grindeanu. Senatorul Petrișor Peiu a lansat critici extrem de dure la adresa liderului Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu. Acesta a susținut că nu a fost contactat de premierul Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, însă a lansat un atac direct la adresa lui Grindeanu.

„Nu m-a sunat Bolojan. Grindeanu, să vă spun un lucru, este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu numai că nu sună, nu răspunde la telefon niciodată, la salut, la bună ziua, la nimic”, a spus Peiu la .

A încercat AUR să discute cu PSD despre moțiunea de cenzură?

Întrebat dacă a existat un dialog anterior cu liderul social-democrat, a confirmat că a încercat să ia legătura cu acesta pentru a discuta calendarul unei moțiuni de cenzură:

„Demult, am văzut că nu răspunde la telefon…dânsul conduce Camera Deputaților și voiam să stabilim împreună calendarul unei moțiuni. (…) Din punctul meu de vedere domnul Grindeanu e un lider politic foarte prost crescut. (…) Cred că președintele unei camere a Parlamentului care nu vorbește cu un lider de grup este prost crescut”, a spus Peiu.

Senatorul AUR a precizat că nu a discutat nici cu Nicușor Dan despre situația tensionată din coaliție sau despre eventuale schimbări la nivel guvernamental.

Când ar putea fi depusă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Alianța pentru Unirea Românilor ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură în jurul datei de 13 mai, vizând Executivul condus de Ilie Bolojan.

Totuși, Petrișor Peiu a lăsat deschisă posibilitatea ca AUR să voteze și o eventuală moțiune inițiată de PSD:

„Nu văd de ce nu am vota-o, dacă o introduce. Altfel, noi votăm propria moțiune de cenzură. Este o decizie pe care urmează să o luăm, eu personal nu văd un motiv pentru care nu am vota-o. (…) Dacă ne cere PSD, să ne ceară formal, o să vedem.

Dacă PSD depune moțiune de cenzură, eu, personal, și mulți colegi nu vedem niciun motiv pentru care nu am vota această moțiune.

(…) Noi votăm împotriva Guvernului Bolojan. (…) Noi am spus că introducem o moțiune de cenzură care să fie dezbătută în jurul datei de 13 mai pentru că are trei trimestre de când e în funcție și trei trimestre de scădere economică”, a spus senatorul.

Un lider AUR l-a făcut praf pe Grindeanu. Există negocieri sau înțelegeri între AUR și PSD?

Liderul senatorilor AUR a respins categoric ideea unui troc politic cu social-democrații:

„Nimic. Ce să cerem la schimb? Absolut nimic. Nu vom cere nimic. Nu e vorba de un schimb. Noi vom vota o moțiune pentru că noi contestăm modul în care actualul Guvern conduce țara”, a declarat Peiu.

Ar putea AUR să intre la guvernare alături de partidele actualei coaliții?

În același context, Petrișor Peiu a exclus orice formă de colaborare politică cu partidele aflate acum la putere, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România.

„PSD e în guvern, deci excludem orice formulă de coaliție, alianță sau susținere din Parlament a vreunuia din partidele din actualia coaliție. Nu vom susține niciodată un guvern minoritar PNL-USR, sub nicio formă, din Parlament sau sub altă formă. Nu vom susține un guvern PSD-USR. Deci nicio combinație a actualei coaliții de guvernare

Sub nicio formă nu vom participa la vreo coaliție de guvernare cu vreunul dintre partidele actualei coaliții până la alegeri. Sub nicio formă. ”, a spus Peiu.

Întrebat dacă speră ca la următoarele alegeri parlamentare să obțină o majoritate absolută încât să facă singur guvernul, Peiu a răspuns: „am spera să nu fim în postura de a avea de ales între ciumă și holeră ”, a conchis Peiu.