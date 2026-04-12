Un nou proiect de lege depus de parlamentarii PNL prevede ca data de 10 mai să fie declarată legală. Data ar marca astfel Ziua Independenței Naționale a României.

Ce prevederi aduce acest un nou proiect de lege

Dacă propunerea va trece de votul parlamentarilor, atunci Codul Muncii va avea încă o zi nelucrătoare.

În prezent, legislația din țara noastră prevede 17 zile de sărbători legale, însă acest demers ar ridica numărul total la 18. Chiar dacă lista pare lungă, trebuie menționat că angajații nu se pot bucura întotdeauna de toate aceste libere, deoarece multe dintre ele cad sâmbătă sau duminică, scrie .

Proiectul de lege a fost inițiat de deputații Alexandru Muraru și Gigel Știrbu. Inițiativa este deja înregistrată la Senat pentru a intra în dezbatere.

Calendarul legislativ arată că proiectul va fi discutat în comisiile de specialitate până la finalul acestei sesiuni, existând șanse mari să fie adoptat de Camera Deputaților până la începutul lunii iulie.

Ce semnificație istorică are ziua de 10 mai

Parlamentarii care au inițiat proiectul argumentează că data de 10 mai este una fundamentală pentru istoria modernă a României.

Ziua are o triplă semnificație regală între anii 1866 și 1947. Aceasta marchează sosirea principelui Carol I în țară, proclamarea independenței de stat în 1877 și încoronarea acestuia ca regat în 1881.

Dincolo de partea aceasta istorică, documentul subliniază că aceste zile libere sunt momente esențiale de respiro, reflecție și apropiere de cei dragi.

Cum s-ar modifica lista zilelor libere dacă proiectul va fi adoptat

În situația în care legea va fi promulgată, ziua de 10 mai va completa lista oficială care începe cu Anul Nou și continuă cu Boboteaza (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie).

De asemenea, românii mai au liber de Ziua Unirii Principatelor, de Paște (inclusiv Vinerea Mare și a doua zi de Paște), dar și pe 1 mai, de Ziua Internațională a Muncii.

În a doua jumătate a anului, calendarul cuprinde Ziua Copilului (1 iunie), Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului (15 august), Sfântul Andrei (30 noiembrie), Ziua Națională a României (1 decembrie) și cele două zile de Crăciun.