Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor

Un al doilea sondaj dat publicității la doar câteva ore după o altă cercetare dă peste cap clasamentul. Bucureștenii îl preferă pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Un nou sondaj, alt clasament

Potrivit cercetării realizate de Flashdata, în topul preferințelor bucureștenilor se află Ciprian Ciucu. Edilul Sectorului 6 s-ar bucura de voturile a 23,5% dintre locuitorii Capitalei. Ciucu este urmat la mică distanță de Daniel Băluță, cotat cu 21,5%.

Suveranista Anca Alexandrescu ar strânge 19% din voturile bucureștenilor, în timp ce Cătălin Drulă, aflat pe locul 4, ar avea votul a 17,5% dintre cetățenii Capitalei.

Mult mai jos sunt Ana Ciceală, cu 7 procente și Vlad Gheorghe cu doar 2%.

Problemele din București

Cât despre direcția spre care merge Capitala, 61% dintre bucureșteni spun că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 24% cred că Bucureștiul e pe drumul cel bun.

Iar cele mai mari probleme ale Capitalei sunt, după părerea bucureștenilor, traficul intens (19%), corupția (18%), costul prea mare al vieții (13%), lipsa locuințelor accesibile (11%). Mai sunt trecute în revistă și poluarea aerului, transportul public ineficient și termoficarea, fiecare domeniu în parte reprezentând câte 7% din nemulțumirile bucureștenilor.

Bucureștenii vor dezbatere televizată

Iar bucureștenii s-au săturat de afișe și postări pe rețelele sociale. Cetățenii Capitalei ar vrea să îi vadă pe candidați înfruntându-se pe programe și proiecte.

La întrebarea dacă și-ar dori o dezbatere televizată, 64% dintre participanții la sondaj au răspuns că și-ar dori o astfel de înfruntare, în timp ce alți 29% cred că o dezbatere televizată nu ar avea niciun sens. Sau nu le-ar schimba opțiunile de vot.

Metodologia folosită pentru sondaj

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.200 respondenți, în perioada 26 – 27 noiembrie. Metoda de culegere a datelor a fost CAWI (chestionare online), iar marja de eroare este de plus/minus 2,8%.

Diferențe de la un sondaj la altul

Față de celălalt apărut în această dimineață, diferența este doar la vârf, între primii doi candidați. În timp ce în cercetarea realizată de Flash data conduce Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță, în studiul făcut de CIRA, clasamentul este invers. Cu edilul Sectorului 3 pe primul loc, urmat de primarul de la Sectorul 6.