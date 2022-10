Un prizonier rus plânge în timp ce povestește cât de bine a fost tratat de soldații ucraineni: ”Am fumat. Am primit dulciuri”

Forțele armate ucrainene au făcut public un filmuleț în care rus vorbește despre cum a fost tratat de soldații ucraineni.

Cum au fost tratați prizonierii ruși

În videoclip apare despre perioada în care a depins de soldații ucraineni. Bărbatul a fost capturat alături de mai mulți camarazi și povestește că se aștepta să îl aștepte o perioadă de tortură, însă nu a fost așa. Acesta povestește că a fost hrănit, a primit dulciuri și chiar țigări. Soldatul a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că nu înțelege de ce nu se poate opri războiul care îi ține departe de familii.

Russian soldier, surprised by good treatment in the Ukrainian capture, started crying during a questioning. — Dmitri (@wartranslated)



„S-au apropiat soldații ucraineni și-au spus „haide, predați-vă!”. Am ieșit cu toții și am fost capturați. Nu am fost bătuți. Unii ne-au certat nervos, este de înțeles, toată lumea e nervoasă. Dar am fost hrăniți. Am fumat. Am primit dulciuri, pâine, pâinea pe care nu ne-a dat-o nimeni dincolo, apă. Nu știu ce e de făcut… poate proteste (începe să plângă), ceva trebuie făcut. Pentru că bărbați și copii sunt aruncați aici și mânați ca vitele. Asta am văzut. Cred că toată lumea trebuie să se gândească la ce am avem nevoie. Ne trebuie asta? De ce? Trebuie să fim cu familiile noastre. Nu e nevoie ca Ucraina să fie ruptă în bucăți, toată lumea vorbește rusa aici. Ce au spus pe internet nu se întâmplă, nu e adevărat. Am fost surprinși de tratamentul bun pe care l-am primit”, spune soldatul rus în fața camerei de luat vederi.