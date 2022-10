UNPR: Statul român nu trebuie să permită ca oamenii să rămână fără locuri de muncă ori să nu-și mai poată plăti facturile

Biroul Politic Permanent Național al Uniunii Naționale pentru Progresul României s-a întrunit sâmbătă, într-o ședință. Au fost discutate atât subiecte actuale de politică națională și internațională, starea economico-socială a României, cât și contextul geopolitic și militar.

“Uniunea Națională pentru Progresul României a făcut parte din patru guverne – două de dreapta și două de stânga – asigurând, de fiecare dată, echilibrul politic și economic și sprijinind domeniul securității naționale, prin măsuri concrete pentru instituții și pentru militari și polițiști, activi și în rezervă. UNPR le-a apărat întotdeauna drepturile și demnitatea. Exemple majore în acest sens sunt Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și modificarea Statutului soldaților și gradaților voluntari, deveniți profesioniști, se arată într-un comunicat al UNPR”, se arată în comunicatul publicat pe

Este momentul ca politicienii să își respecte promisiunile și să apere interesele românilor.

„Astăzi, românii au nevoie mai mult decât oricând de un răspuns concret la așteptările lor, au nevoie ca politicienii să își respecte promisiunile, de proiecte cu impact pozitiv în viața de zi cu zi, care să și devină realitate.

Românii trebuie să aibă salarii satisfăcătoare, pensii și alocații decente. Sistemul de sănătate și sistemul educațional au nevoie de susținere solidă. România trebuie să fie apărată de efectele războiului care se duce la granițele sale.

Apreciem faptul că în această perioadă grea, premierul țării este un fost militar, căruia UNPR îi este alături din prima clipă, așa cum suntem alături de PSD și de președintele țării, pentru stabilitate.

Suntem convinși că premierul va fi un sprijin real pentru cei din domeniul siguranței naționale, pentru că, provenind din rândul lor, le cunoaște foarte bine nevoile și așteptările, iar ei sunt atât de importanți, mai ales în vremurile pe care le trăim”, este una dintre concluziile UNPR.

Biroul Politic Permanent Național al UNR cere ca Guvernului să ia măsuri urgente pentru diminuarea efectelor inflației, iar românii să beneficieze de salarii satisfăcătoare, pensii și alocații decente.

„Avem încredere că premierul, împreună cu guvernul pe care îl conduce, va lua decizii corecte pentru români. Este necesar ca autoritățile să acționeze rapid pentru diminuarea efectelor inflației, precum și pentru rezolvarea problemelor din domeniul energiei, al salariilor și al pensiilor. Statul român nu trebuie să permită ca oamenii să rămână fără locuri de muncă ori să nu-și mai poată plăti facturile, creditele. Posibilitatea ca vreun român să nu se poată încălzi în această iarnă este inacceptabilă, deci așteptăm măsuri urgente pentru ca nimeni să nu trăiască așa ceva. Mai ales că avem o țară binecuvântată cu resurse naturale”, este mesajul transmis de UNPR.

România este poziționată strategic, îndeplinește condițiile militare necesare și trebuie să fie membru în Spațiul Schengen

Autoritățile trebuie să aibă o atitudine fermă pentru ca România să fie trată corect.

“Apreciem verticalitatea cu care ne facem datoria față de Bruxelles, dar trebuie să cerem ca și Bruxelles-ul să îi respecte pe români și drepturile acestora. Autoritățile trebuie să aibă o atitudine fermă și, atunci când este necesar, să bată cu pumnul în masă pentru ca România să fie tratată corect. Și avem, în acest sens, exemplele unor guverne ca cele din Polonia, Italia și chiar Ungaria.

În același timp, România trebuie să-și ocupe, în sfârșit, locul în Spațiul Schengen. Țara noastră îndeplinește, de mai bine de 10 ani, condiționalitățile privind securitatea frontierelor și îndeplinește toate criteriile necesare pentru a fi membru cu drepturi depline. Să nu uităm că România apără flancul estic al NATO și peste 1200 km de frontieră a UE, inclusiv la Marea Neagră. Trebuie să fim incluși în Spațiul Schengen, iar autoritățile române trebuie să fie ferme pe acest subiect.

Să nu ne sfiim să arătăm tuturor că România este nu doar o țară frumoasă, ci și un stat puternic, o voce care trebuie să fie respectată în Europa.

Noi credem cu tărie în ceea ce am promis încă de la înființarea partidului, la 1 mai 2010: apărarea intereselor României în afară și echilibru social, politic și economic în interior. Echilibrul și respectul în politica internă și externă sunt atât de importante pentru ca românilor să le fie bine, să le fie respectată viața, să le fie asigurate drepturile.

Proiectul UNPR, de centru-stânga, a fost clădit în jurul interesului național, pe cei doi piloni, Armata și Biserica, cele două instituții care au stat la baza statului român modern și în care românii își pun încrederea.

Imnul partidului, “Noi suntem români”, are o semnificație deosebită pentru noi. Dumnezeu, Onoare, Patrie – reprezintă credințele noastre depline și caracterizează partidul nostru. Credem în Dumnezeu, suntem oameni de Onoare și punem Patria înainte de orice scopuri sau interese politice. Ne iubim țara, am dovedit-o și o vom dovedi ori de câte ori va fi nevoie”, se mai arata in comunicat.