B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » UPDATE: Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul la Cotroceni. Miruță și Darău și-au preluat, oficial, funcțiile (VIDEO)

UPDATE: Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul la Cotroceni. Miruță și Darău și-au preluat, oficial, funcțiile (VIDEO)

Adrian Teampău
23 dec. 2025, 13:04
UPDATE: Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul la Cotroceni. Miruță și Darău și-au preluat, oficial, funcțiile (VIDEO)
Cuprins
  1. Nicușor Dan a semnat decretele de numire
  2. Miruță și Darău, confirmați de conducerea USR

Radu Miruță, noul ministru al Apărării, și Irineu Darău, noul ministru al Economiei și-au preluat oficial funcțiile în Guvern. Cei doi au depus jurământul la Cotroceni.

Nicușor Dan a semnat decretele de numire

Radu Miruță, noul ministru al Apărării, și Irineu Darău, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, au depus jurământul de învestire, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni. Evenimentul a fost unul extrem de scurt, Miruță și Darău având nevoie de doar patru minute pentru a depune jurământul și pentru a fi felicitați de președintele Nicușor Dan.

Miruță și Darău, confirmați de conducerea USR

Săptămâna trecută, Radu Miruță și Irineu Darău au fost validați de conducerea USR. Cei doi au fost considerați potriviți să preia cele două portofolii.

Radu Miruță a ocupat mandatul de la Ministerul Economiei. După demisia lui Ionuț Moșteanu, de la Ministerul Apărării, a preluat și acest portofoliu ca interimar. Moșteanu a demisionat ca urmare a scandalului generat în jurul diplomei sale de licență.

Irineu Darău va prelua Ministerul Economiei deși nu are nici expertiza profesională care să-l recomande pentru această funcție dificilă. După nominalizarea acestuia, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a avertizat USR să nu numească în guvern, într-o perioadă de criză, oameni lipsiți de competențe și experiență care să se califice la locul de muncă.

În replică, Dominic Fritz nu a putut spune în apărarea protejatului său decât că a fost olimpic la informatică și că a lucrat ca programator.

Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020 are o experiență politică în cadrul USR din 2016, fiind președinte al filialei județene Brașov din 2018.

În 2021, Darău a candidat la conducerea formațiunii USR-PLUS, iar în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale s-a autosuspendat din partid pentru a se implica în campania electorală a președintelui Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
Politică
Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
Politică
Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
Politică
Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
Referendum pe Justiție. Procedura prin care președintele îi va consulta pe magistrați pe tema CSM (SURSE)
Politică
Referendum pe Justiție. Procedura prin care președintele îi va consulta pe magistrați pe tema CSM (SURSE)
Ședință la Palatul Victoria. Guvernul Bolojan adoptă noi măsuri de austeritate prin Ordonanța trenuleț
Politică
Ședință la Palatul Victoria. Guvernul Bolojan adoptă noi măsuri de austeritate prin Ordonanța trenuleț
Zegrean îi ironizează pe judecătorii care se tem: „Dacă sunt așa fricoși, trebuiau să se facă preoți”
Politică
Zegrean îi ironizează pe judecătorii care se tem: „Dacă sunt așa fricoși, trebuiau să se facă preoți”
Manole: Un om era responsabil de 935.000 de dosare, la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi (VIDEO)
Politică
Manole: Un om era responsabil de 935.000 de dosare, la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi (VIDEO)
Manole, după ce Bolojan a spus că „vor fi şi oameni daţi afară” din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” (VIDEO)
Politică
Manole, după ce Bolojan a spus că „vor fi şi oameni daţi afară” din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” (VIDEO)
Mesajul lui Daniel David după ce și-a dat demisia: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale”
Politică
Mesajul lui Daniel David după ce și-a dat demisia: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale”
Buzoianu anunță „un pas uriaș în lupta împotriva mafiei gunoaielor”. Ce investiție importantă s-a făcut (FOTO)
Politică
Buzoianu anunță „un pas uriaș în lupta împotriva mafiei gunoaielor”. Ce investiție importantă s-a făcut (FOTO)
Ultima oră
15:23 - Alertă la Sibiu. Tavanul unui hotel s-a prăbușit. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
15:06 - Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
14:59 - Secretul Iuliei Vântur, la 45 de ani: „Totul cu măsură”
14:31 - Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
14:22 - Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro
14:16 - Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
13:58 - Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
13:53 - Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
13:45 - Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
13:38 - Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud