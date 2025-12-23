Radu Miruță, noul ministru al Apărării, și Irineu Darău, noul ministru al Economiei și-au preluat oficial funcțiile în Guvern. Cei doi au depus jurământul la Cotroceni.

Nicușor Dan a semnat decretele de numire

Radu Miruță, noul ministru al Apărării, și Irineu Darău, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, au depus jurământul de învestire, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni. Evenimentul a fost unul extrem de scurt, Miruță și Darău având nevoie de doar patru minute pentru a depune jurământul și pentru a fi felicitați de președintele Nicușor Dan.

Miruță și Darău, confirmați de conducerea USR

Săptămâna trecută, Radu Miruță și Irineu Darău au fost validați de conducerea USR. Cei doi au fost considerați potriviți să preia cele două portofolii.

Radu Miruță a ocupat mandatul de la Ministerul Economiei. După demisia lui Ionuț Moșteanu, de la Ministerul Apărării, a preluat și acest portofoliu ca interimar. Moșteanu a demisionat ca urmare a scandalului generat în jurul diplomei sale de licență.

Irineu Darău va prelua deși nu are nici expertiza profesională care să-l recomande pentru această funcție dificilă. După nominalizarea acestuia, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a avertizat USR să nu numească în guvern, într-o perioadă de criză, oameni lipsiți de competențe și experiență care să se califice la locul de muncă.

În replică, Dominic Fritz nu a putut spune în apărarea protejatului său decât că a fost olimpic la informatică și că a lucrat ca programator.

Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020 are o experiență politică în cadrul USR din 2016, fiind președinte al filialei județene Brașov din 2018.

În 2021, Darău a candidat la conducerea formațiunii USR-PLUS, iar în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale s-a autosuspendat din partid pentru a se implica în campania electorală a președintelui Nicușor Dan.