USR, partid creat de Nicușor Dan, a respins afirmația insistentă a președintelui din conferința de miercuri, că numirile noilor procurori-șefi USR a mai acuzat că ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, „a condus un proces viciat” de numire a noilor șefi de Parchete, proces „care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”. „USR va rămâne pe baricade în apărarea unui sistem de justiție orientat către cetățeni, nu către privilegiați”, a mai transmis partidul.

USR, reacție după conferința în care Nicușor Dan a anunțat noii șefi de Parchete

„Împărtășim dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală.

Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiție, iar încrederea începe de la felul în care este condusă.

Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență.

Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem.

Îngrijorările societății civile sunt reale. Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă.

Președintele a promis că după șase luni rezultatele vor începe să se vadă. Acum este responsabilitatea celor proaspăt numiți să dezmintă toate criticile prin fapte, să se ridice la așteptările pe care românii le au de la justiție.

USR va rămâne pe baricade în apărarea unui sistem de justiție orientat către cetățeni, nu către privilegiați”, a transmis USR, într-un

Nicușor Dan: Nu sunt propunerile PSD

Aproape toată conferința de miercuri, președintele Nicușor Dan de ce propunerile la șefia Parchetelor nu sunt ale PSD, iar el i-a acceptat pe procurorii respectivi, deși în trecut îi criticase.

El a explicat de ce propunerile de procurori-șefi, pe care tocmai le-a acceptat, nu aparțin PSD-ului: „Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministru, iar ministrul, de la PSD, să trimită propunerea la președinte. Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist”.

Întrebat dacă are garanția că aceste numiri nu se află sub influența PSD, : „Eu am garanția că această alegere este bună față de momentul pe care îl trăim. Vă întreb și eu ceva, dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează? Cei care spuneau că sunt marioneta lui Matei Păun și predau România Rusiei, pe ei cine-i penalizează?”.