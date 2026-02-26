USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii

Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, a venit cu ironii într-o postare pe Facebook, după anunțul lui Sorin Grindeanu, care a spus că va cere PSD un vot decisiv pentru a stabili dacă social-democrații mai pot continua parteneriatul cu premierul Ilie Bolojan și mai vor ca USR să facă parte din coaliție.
De Ionuț Moșteanu nu a mai auzit nimeni de când a plecat pe ușa din spate de la Ministerul Apărării. Acum a revenit și face ironii la adresa PSD, după ce Grindeanu a afirmat că și Guvernul și coaliția ar merge mai departe mult mai bine fără USR.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va cere partidului un vot decisiv pentru a stabili dacă social-democrații mai pot continua parteneriatul cu premierul Ilie Bolojan și dacă prezența USR la masa puterii mai este viabilă.
„M-am gândit și o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut.
O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu.
Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL.”, a declarat Sorin Grindeanu.