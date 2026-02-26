USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii

Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, a venit cu ironii într-o postare pe Facebook, după anunțul lui Sorin Grindeanu, care a spus că va cere PSD un vot decisiv pentru a stabili dacă social-democrații mai pot continua parteneriatul cu premierul Ilie Bolojan și mai vor ca USR să facă parte din coaliție.

Moșteanu a revenit cu ironii pentru PSD

De Ionuț Moșteanu nu a mai auzit nimeni de când a plecat pe ușa din spate de la Ministerul Apărării. Acum a revenit și face ironii la adresa PSD, după ce Grindeanu a afirmat că și Guvernul și coaliția ar merge mai departe mult mai bine fără .

„Am lipsit și eu trei zile, aterizez la Otopeni, deschid telefonul și – pac! – IAR pleacă PSD de la guvernare!

De la moartea lui Iliescu pesediștii sunt într-o stare de necăjeală săptămânală. Nu știu ce e cu ei.

În fiecare săptămână amenință că pleacă – n-o să plece nicăieri! Știu și ei că dacă se duc în opoziție li se deșiră tot partidul până în 2028. PSD nu știe să respire demufat de la resursele publice pentru o perioadă lungă.

Eu le-am mai zis pesediștilor și le zic și aici – nu mai stați cu ochii în sondaje că mai e mult până la alegeri, hai să punem țara pe direcție că era să o duceți în gard, hai să îl sprijinim pe premierul Bolojan să repare ce ați stricat voi cu colegii lui, hai să îi susținem pe toți miniștrii, și pe cei de la USR, și pe cei de la PNL, și de la PSD și de la UDMR să poată să muncească cu ochii pe mizele mari care contează, să nu stea toată ziua sub “rachete” comunicaționale.

Nu mai faceți planuri pentru 2028 că ultima dată când ați făcut planuri cu Iohannis și cu Ciucă era să dați țara pe mâna extremiștilor.”, scrie Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Ce a declarat Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va cere partidului un vot decisiv pentru a stabili dacă social-democrații mai pot continua parteneriatul cu premierul Ilie Bolojan și dacă prezența USR la masa puterii mai este viabilă.

„M-am gândit și o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut.

O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu.

Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL.”, a declarat .